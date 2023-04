Município de Rosana se destaca como atrativo no Oeste Paulista

O Governo do Estado de São Paulo tem incentivado a cadeia de produção do turismo, e o município de Rosana, localizado no Oeste Paulista, é um dos destaques. Situada entre dois grandes rios do país, o Paraná e o Paranapanema, a cidade é conhecida pelo turismo de pesca e de natureza, além da gastronomia.

Os viajantes de todo o país visitam o município interessados em pescar peixes típicos da região, como Tucunaré, Pintado, Jaú, Dourado, Tilápia e Sardela. Com cerca de 16 mil habitantes, Rosana é um Município de Interesse Turístico (MIT) que oferece um balneário construído às margens do Rio Paraná, com infraestrutura e equipamentos de lazer, quadras de areia, campo de futebol e playground. Um dique contém a correnteza e empresta suas margens à contemplação dos turistas.

Além disso, a prainha de Rosana é famosa pela gastronomia e pelas atividades de lazer, sendo um ponto de partida para passeios náuticos pelo Rio Paraná. O acesso ao balneário é fácil e possui sinalização por todo o trajeto. O encontro dos Rios Paraná e Paranapanema é um espetáculo à parte pelas águas de coloração azulada e amarelada.

“Orgulho também da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp), que possui um campus em Rosana, e do patrimônio material e imaterial do município, com resquícios de civilizações que viveram há cerca de 8.000 anos. São muitos os atrativos para os turistas”, disse o Secretário de Turismo e Viagens do Estado de SP, Roberto de Lucena.

Rosana abriga a Usina Hidrelétrica Engenheiro Sérgio Motta, com a barragem mais extensa do Brasil, de 10,1 km, e eclusa para navegação. Outros pontos que valem a visitação são o Cine Teatro Casa da Cultura, patrimônio do município, agora ampliado e modernizado, e a Paróquia de Nossa Senhora dos Navegantes.

O Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (DADETUR), da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (SETUR/SP), realizou melhorias a partir de obras de infraestrutura turística, que somaram R$ 1,6 milhão, com a intenção de melhorar o acesso e a experiência de quem deseja visitar a cidade. Com tantos atrativos, Rosana se torna uma ótima opção de lazer e gastronomia para o próximo feriado.