Manutenção de celulares é importante para preservar a saúde do aparelho

Com o passar do tempo, os smartphones tendem a ter a saúde reduzida naturalmente. Isso pode acontecer devido ao uso incorreto da bateria, as quedas, o contato com ambientes quentes, água, vapor, entre outros fatores que afetam o bom funcionamento do aparelho. Por isso, os cuidados devem existir desde o momento em que eles são tirados da caixa, mas algumas ações acabam sendo inevitáveis durante a rotina.

Por isso, conhecer uma assistência técnica para reparos ao longo dos anos é necessário. Para isso, Guarulhos conta com a Live Cell, que trabalha com conserto de aparelhos, trocas de peças e reparos a nível técnico, com pequenos consertos, à especializados, com consertos específicos para placas, além das vendas de aparelhos e acessórios. “A assistência, quando feita de forma adequada, renova a vida útil do aparelho, além de prevenir que problemas maiores apareçam no futuro”, disse Vander Costa, coordenador técnico.

Para Costa, uma assistência com técnicos de níveis básicos e avançados é importante para que não seja sugerida a troca do aparelho quando o conserto é mais viável. “Encontrar lojas de celular, hoje em dia, é comum. Principalmente pelo baixo investimento na abertura, mas, em grande maioria, se encontra somente o básico, no sentido de técnicos em troca de peças, baterias e tela, o que faz com que o cliente acredite que, por um problema mais complexo, o aparelho não tenha concerto, quando na verdade o que falta é o conhecimento. Aqui nós trabalhamos com atuações de todos os níveis, independentemente do problema, conseguimos resolver”, disse.

O técnico acredita que, quando possível, o conserto do celular é mais viável não somente pela diferença de custo, mas pela preservação de dados, normalmente perdidos em caso de pane no sistema. “Normalmente o custo do conserto é muito inferior ao valor de um aparelho novo. Além disso, consertar o smartphone mantém as configurações e dados do usuário, que já está habituado com as informações armazenadas no celular atual”, conclui.

As informações de contato e orçamento com a assistência podem ser encontradas através do link https://ilinks.com.br/livecell?fbclid=PAAaZl-P1QAraWYpl8srvVEMSG1hBVesz0gnSr1-VLndN4OdeXwzR9qk10q0s.