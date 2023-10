Telhas em períodos de chuva: quando é hora de trocar?

Chegando o período das chuvas, Guarulhos já vem enfrentando fortes tempestades e vendáveis, que podem afetar o bom funcionamento dos telhados, principalmente os que já não estão em perfeito estado, gerando vazamento que danificam a estrutura da construção. Por isso, é importante prestar atenção aos sinais de problemas, para que as medidas sejam tomadas de forma rápida.

As estruturas de telhados são diretamente afetadas por eventos climáticos como calor, frio, chuva e vento, que podem ocasionar trincas, deslocamento de telhas, desabamento ou infiltrações, principalmente se as manutenções preventivas não estiverem em dia. Com as chuvas, ao perceber sinais de danificação em telhas, como manchas de umidade no forro ou goteiras, é o momento de trocá-las.

Para a reforma é importante analisar o material utilizado para a construção do telhado. Isso porque, para telhas industrializadas, é possível trocar apenas a que foi afetada, dependendo do quanto foi danificada; já nas artesanais, como as feitas de barro, a troca de apenas um pode afetar o encaixe correto com as antigas, podendo prejudicar a boa vedação.

Para que a manutenção atenda às necessidades da residência e as expectativas de gasto sem gerar dores de cabeça, a melhor opção é contar com o amplo conhecimento de um profissional de confiança, que entenda da reforma e dos benefícios das inúmeras opções de telhas e materiais que atendem melhor a necessidade da construção e da região em que está localizada, evitando que o problema volte a acontecer de forma mais graves, além de problemas futuros.