Brasil é o terceiro país com mais pets e setor projeta crescimento para os próximos anos

O Brasil é o terceiro país em número de animais domésticos com um total de 149,6 milhões, de acordo com dados do Instituto Pet Brasil (IPT). Isso significa que pelo menos 70% da população tem um pet em casa ou conhece alguém que tenha.

A preferência do país é pelos cachorros, sendo 58% do total de residências com pet, 28% têm gatos, 7% têm peixes e 11% têm aves, segundo a consultoria alemã GFK. E os números refletem diretamente na expansão do setor. Segundo a Comissão de Informação de Mercado (Coinf) do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde Animal (Sindan) o mercado pet prevê um crescimento de 15,8% neste ano e 15% em 2024.

Os pets já muito tempo passaram de animais de estimação para membros da família e isso pode ser percebido pela variedade de itens nos pet shops. Somente para cães há rações variadas, petiscos; medicamentos veterinários, como antipulgas, anticarrapatos, antissépticos e vermífugos; caminhas; roupas; brinquedos; acessórios para passeio como guias, peitorais, coleiras e caixas de transporte. Há ainda itens de beleza e higiene como shampoos, sabonetes, escovas, tapete higiênico, escova e creme dental, além de tapetes gelados que refrescam o pet nos dias mais quentes.

Nos locais também são oferecidos serviços como banho e tosa, pet sitter (quando um profissional vai até a casa do tutor realizar os procedimentos de higiene e beleza), dog walker (passeios educativos que permitem maior qualidade de vida para o animal), adoção e veterinários.

Mas não são somente os cães que têm espaço em um pet shop. No caso dos gatos, há ainda areias, sílicas, bandejas sanitárias, arranhadores e brinquedos. E se engana quem pensa que o pet shop lida apenas com cães e gatos. Há, também, opções para peixes, hamster, tartarugas, pássaros, coelhos, entre outros.