Atual gestão conclui última obra de escola que encontrou parada no início de 2017

Neste sábado (27), às 10h, a Prefeitura de Guarulhos inaugura a EPG Jorge Mota de Oliveira, na rua Indiaporã, em Cumbica, unidade que irá atender aproximadamente 250 crianças da educação infantil no período integral. A entrega marca a conclusão da última de 17 obras abandonadas pela gestão anterior e reforça o compromisso da atual administração com a educação pública da cidade.

Moderna e com amplo espaço, a nova unidade escolar conta com oito salas de aula, sendo quatro para creche, e quatro salas para pré-escola, além de dois espaços para banho e troca, solário, cozinha, lactário, brinquedoteca e playground. A unidade escolar conta ainda com uma equipe pedagógica composta por 37 profissionais.

Para o prefeito Guti, a entrega representa mais do que a conclusão física de uma construção, ela simboliza a superação de obstáculos, a persistência em buscar soluções e o comprometimento em proporcionar melhores condições de vida para a população. “A obra concluída é um legado deixado para as gerações futuras, um exemplo de que é possível transformar desafios em oportunidades e fazer a diferença na vida das pessoas”, comentou.

A importância de também valorizar o esforço e o trabalho das equipes envolvidas na retomada e na conclusão dessa obra foi destacada pelo secretário de Educação, Alex Viterale. “Nossa equipe de profissionais dedicou tempo e energia para tornar esse projeto uma realidade. A equipe merece reconhecimento por todo o empenho e dedicação e pelo compromisso de entregar mais uma obra para a comunidade”.

EPG Jorge Mota de Oliveira

Jorge Mota nasceu em Maceió (AL) em 1940 e chegou em Guarulhos ainda na década de 1940, com apenas quatro anos de idade. Formado em tipografia, aos 20 anos casou-se com Eva dos Santos, com quem viveu por 54 anos e teve seis filhos, além de outros três adotivos. Carinhosamente conhecido como “Sr. Jorge”, foi por diversos anos presidente da Associação de Bairros e liderou, ao lado da esposa, a construção de duas pastorais da Igreja Católica de Guarulhos, a de Casais e a de Batismo.

Mota também ajudou a fundar as igrejas Santa Cecília e São Paulo, ambas na região central de Guarulhos. Ele faleceu em 7 de julho de 2021, vitimado pela covid-19.