Feira do Estudante de Guarulhos acontecerá no Adamastor em outubro

Após três anos suspensa por causa da pandemia, a Feira do Estudante de Guarulhos acontecerá nos dias 9 e 10 de outubro, das 10h às 21h, no Adamastor. O lançamento oficial da 10ª edição do evento, cujo tema neste ano é “Inspiração para continuar”, foi feito pelo prefeito de Guarulhos, Guti, nesta quinta-feira (25) no auditório do Paço Municipal na presença de representantes de empresas e instituições de ensino que oferecem oportunidades aos estudantes em cursos profissionalizantes, de graduação e de idiomas, além de estágios e intercâmbios.

“Não existe amanhã e futuro sem educação e principalmente sem planejamento. A 10ª Feira do Estudante será um marco. Queremos que ela seja a maior que a cidade já teve e para isso contamos com o empenho de instituições e empresas para atender os jovens e alavancar o potencial de Guarulhos. Temos que construir o dia a dia para as próximas gerações, criando meios para que os jovens tenham oportunidades”, destacou Guti.

A estimativa de público da feira é de mais de 15 mil jovens, de acordo com o subsecretário da Juventude, Cesar Sousa. “A Feira do Estudante é necessária para alcançar os jovens e oferecer oportunidades, direcionando-os a uma carreira profissional e ao mercado de trabalho. Nosso objetivo é aproximá-los das faculdades, das escolas técnicas e de idiomas, de programas de empreendedorismo e de estágio, despertando seu interesse para que tenham uma perspectiva de vida melhor”.

Participaram do lançamento o vice-prefeito Professor Jesus, o secretário de Governo, Edmilson Americano, o secretário de Direitos Humanos, Abdo Mazloum, e o presidente da Câmara Municipal, Ticiano Americano.

Em 2022 a 10ª edição do evento chegou a ser lançada, mas foi substituída por um novo formato: a 1ª Feira do Estudante Itinerante, que mobilizou mais de cinco mil alunos do ensino médio de escolas públicas nos bairros Vila São Rafael, Conjunto Haroldo Veloso, Jardim Angélica, Jardim Bela Vista e Ponte Grande.

Serviço

Empresas e instituições interessadas em participar da Feira do Estudante 2023 devem procurar a Subsecretaria da Juventude, localizada na rua Guarulhos, 22, Gopoúva. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 2408-5604 e pelo email [email protected].