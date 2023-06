Sopa de Chocolate aquece a véspera do Dia dos Namorados no Festival de Sopas Ceagesp

Neste próximo domingo, dia 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados, o Festival de Sopas Ceagesp vai oferecer a exclusiva Sopa de Chocolate com Frutas da Época. Todos os anos, os casais de namorados de todas as idades são contemplados com essa iniciativa. Tomar Sopa de Chocolate na Ceagesp já é quase uma tradição nessa época do ano.

Também é uma oportunidade de os casais saborearem todos os demais cremes e caldos do cardápio desta semana desse evento gastronômico que atrai milhares de pessoas todos os anos à Ceagesp, só para tomar sopas. A mais famosa delas, a Sopa de Cebola, nas versões gratinada e sem gratinar, faz sucesso há mais de cinco décadas no maior entreposto de alimentos da América do Sul, na Vila Leopoldina, em São Paulo.

O Festival de Sopas Ceagesp vai até o dia 3 de setembro. Toda semana, de quarta a domingo, o público tem à disposição sete opções de sabores, incluindo a famosa Sopa de Cebola. Até o final do evento, serão servidos cerca de 80 sabores diferentes. Muitos deles, exclusivos, como a Sopa de Chocolate com Frutas da Época.

Sopa de Pedra

Nesta sexta semana do evento, de 07 a 11 de junho, vai ter até Sopa de Pedra na Ceagesp. Essa receita, baseada num conto português, desperta sempre muita curiosidade de todos. Afinal de contas, vai ou não pedra nessa sopa? Esse caldo que, além de pedra, é encorpado com vários outros ingredientes, é um dos sabores exclusivos que o público só encontra no Festival de Sopas Ceagesp.

Toda semana, o evento oferece ainda uma opção de sabor de peixe ou frutos do mar. Quem for ao Festival, até este próximo domingo, vai encontrar por lá uma Sopa de Bobó de Camarão. E ainda tem também Fondue de Queijo com Alho-poró, e Sopa de Pamonha com Queijo Meia Cura, dentro do espírito de Festa Junina.

Para quem prefere sabores mais tradicionais, nesta semana pode saborear também uma clássica Canja de Galinha Caipira. E, somente na quarta-feira, o público tem à disposição Canjica Doce.

Funcionamento

O valor que dá direito a tomar todas as sopas, quantas vezes, quiser é de R$ 59,90 por pessoa (não há cobrança de taxa de serviço). Nesse valor fixo por pessoa, estão incluídos ainda acompanhamentos como queijo ralado, ricota temperada, calabresa assada, croutons, pães, entre outros itens.

Crianças de até cinco anos não pagam. De seis a dez anos, pagam metade do valor. O festival tem ainda uma mesa de queijos e antepastos, cobrados à parte (R$ 11,90 a cada 100g). Vinhos, de várias nacionalidades, refrigerantes, sucos e sobremesas também são cobrados à parte.

O evento funciona de quarta a domingo no Espaço Gastronômico Ceagesp, até o dia 3 de setembro. O horário é das 18h às 23h30. A entrada é feita pelo Portão 4 da Ceagesp, na av. Dr. Gastão Vidigal, altura do nº 1.946, na Vila Leopoldina, Zona Oeste de São Paulo. O estacionamento de automóveis (terceirado) fica no mesmo local. O estacionamento de motos (também terceirizado) fica no Portão 2.

Serviço

Festival de Sopas Ceagesp 2023

Quando : Até 3 de setembro (de quarta a domingo)

: Até 3 de setembro (de quarta a domingo) Horário : das 18h às 23h30

: das 18h às 23h30 Quanto : R$ 59,90 por pessoa (bebidas, sobremesas e itens da mesa de antepastos são cobrados à parte) | Crianças até 5 anos não pagam. De 6 a 10, pagam metade do valor.

: R$ 59,90 por pessoa (bebidas, sobremesas e itens da mesa de antepastos são cobrados à parte) | Crianças até 5 anos não pagam. De 6 a 10, pagam metade do valor. Onde : No Espaço Gastronômico Ceagesp

: No Espaço Gastronômico Ceagesp Endereço: Portão 4 da Ceagesp (av. Dr. Gastão Vidigal, altura do nº 1.946 – Vila Leopoldina)

Portão 4 da Ceagesp (av. Dr. Gastão Vidigal, altura do nº 1.946 – Vila Leopoldina) Estacionamentos (terceirizados) : Portão 4 da Ceagesp (somente automóveis) | Portão 2 (somente motos)

: Portão 4 da Ceagesp (somente automóveis) | Portão 2 (somente motos) Informações: www.festivaisceagesp.com.br