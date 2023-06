Qual a importância de fazer ambientes planejados?

Com a correria do dia a dia é importante que os ambientes da casa sejam pensados para atender as necessidades dos seus moradores e garantir praticidade. Por isso, cada vez mais as pessoas optam por projetos de ambientes planejados. A solução permite otimizar espaços, além de imprimir personalidade a cada cômodo.

Planejar um ambiente não é decorá-lo, mas sim analisar aspectos como a rotina, os hábitos e o que cada morador tem em mente para os espaços. Assim, a mobília sob medida se torna uma opção vantajosa quando comparada aos modelos prontos porque permite adequar cada detalhe e compor cada ambiente satisfazendo as expectativas dos clientes.

Com os móveis planejados você consegue escolher a cor que melhor se agrada, o material utilizado, o design, formato, acabamentos, além de aproveitar cada centímetro de acordo com a área disponível. Assim, projetando cada ambiente é possível prever a posição de todos os elementos da melhor forma otimizando o espaço. Isso significa que com os planejados é possível eliminar cantos inúteis, transformando-os em armários, nichos, mesa de apoio ou outra solução, para aproveitar o espaço e aumentar a capacidade de armazenamento.

Além disso, a escolha dos planejados em relação aos móveis já prontos trazem durabilidade, resistência aos móveis e flexibilidade aos ambientes, permitindo, ainda, maior organização à casa, tornando possível dispor todos os objetos de forma racional e prática.

Deixe sua casa sofisticada com sancas de gesso

A sanca de gesso é um tipo de acabamento que traz mais elegância e sofisticação aos ambientes. Com a sanca pode-se criar layouts em diversos formatos, tanto em linhas retas, curvilíneas, circular, caracol e diversas outras variações.

O primeiro passo é avaliar o ambiente quanto a facilidade de instalação, manutenção, durabilidade, qualidade e funcionalidade de cada tipo de material ou peça. Em seguida, deve-se escolher o tipo de sanca que melhor se encaixa no seu projeto. Dentre eles há a sanca de gesso fechada, que não possui aberturas ou vãos entre teto e o rebaixamento; a aberta, que possui abertura entre teto e gesso, permitindo a instalação de um projeto de iluminação com luz indireta, além dos spots de luz; a invertida, onde há uma abertura entre teto e parede, mas, diferente da sanca aberta comum, a iluminação indireta não visa iluminar o teto, mas sim a da parede; e a com rasgos de luz no teto.

Uma das principais características é que esse tipo de acabamento auxilia a corrigir ou disfarçar imperfeições no teto. Além disso, ela pode ser utilizada em vários cômodos, dando um destaque especial na iluminação.