Prefeitura retoma o serviço Castramóvel em julho na região do Pimentas

O Castramóvel, trailer equipado para realizar cirurgias de esterilização de cães e gatos que pesem até 20 kg, voltará a circular por Guarulhos a partir de julho. Os primeiros bairros a serem atendidos serão Pimentas, Vila Any e Água Chata. Nesta primeira etapa serão abertas 1.030 vagas, cujas inscrições poderão ser feitas a partir de 7 de julho, às 9h, na página do Departamento de Proteção Animal (DPAN): dpan.guarulhos.sp.gov.br.

Às quintas-feiras, dias 13, 20, 27 de julho e 3 de agosto, o Castramóvel estará estacionado no Centro de Integração da Cidadania (CIC) Marcos Freire, na estrada do Capão Bonito, 53, Jardim Maria de Lourdes. No local serão atendidos os tutores que fizeram o devido agendamento pelo site e comprovaram residência nos bairros Pimentas, Vila Any e Água Chata.

Já às sextas-feiras, dias 14, 21, 28 de julho e 4 de agosto, o serviço estará na Administração Regional Pimentas, na rua Itália, 13, Parque das Nações, onde serão atendidos moradores que estiverem agendados pelo site e apresentarem comprovante de residência nos mesmos bairros citados.

No local, dia e horário agendado o tutor deverá levar o animal e aguardar no local até a liberação do bichinho. O procedimento leva cerca de duas horas para ser concluído. Os trailers do serviço Castramóvel da Prefeitura de Guarulhos são certificados pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo. Mais informações serão passadas aos tutores durante o processo de agendamento.

Vale ressaltar que as esterilizações continuarão a ser realizadas normalmente na sede do DPAN, em Bonsucesso, cujas vagas são abertas também no site já mencionado na primeira sexta-feira de cada mês. No Castramóvel só serão atendidos os tutores que realizarem agendamento prévio no endereço online mencionado acima e comprovarem morar nos bairros atendidos em cada etapa.

Próximos bairros

Até o fim deste ano o Castramóvel atenderá nos bairros Jardim Presidente Dutra, Jardim São João, Lavras, Vila Aeroporto e Jardim Bonsucesso (agosto), Jardim Cumbica e Jardim Taboão (setembro), Morros, Jardim Bela Vista, Jardim Cocaia, Vila Rio de Janeiro e Jardim Paraventi (outubro), Parque Cecap, Vila Fátima, Jardim Bom Clima, Jardim Monte Carmelo, Macedo, Vila Augusta, Jardim Tranquilidade, Jardim Vila Galvão, Gopoúva e Itapegica (novembro), além de Cabuçu e Picanço em dezembro. Mais informações serão divulgadas em breve.