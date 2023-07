Trecho da avenida Paulo Faccini será transformado em via de lazer em projeto experimental da Prefeitura

Nos próximos dois domingos, dias 16 e 23 de julho, a avenida Paulo Faccini estará fechada para carros a fim de ser utilizada como via de lazer em um projeto experimental da Prefeitura de Guarulhos. Das 7h às 17h, a pista no sentido bairro, entre os números 1.691 e 2.003, estará interditada para veículos, permitindo que a população possa ocupar o espaço.

“A ideia é que os munícipes se apropriem da avenida como uma expansão do Bosque Maia. Queremos que os artistas de rua estejam lá, que a população ande de bicicleta, skate, patins, que as crianças tenham um espaço seguro para brincar”, afirmou o prefeito Guti.

O chefe do Executivo informa ainda que a iniciativa é um projeto experimental e que, após esses dois dias, as equipes irão verificar os impactos no trânsito do local, assim como consultar a população e os comerciantes da região para entender se o projeto funciona e como pode ser melhorado.

Desvios

O motorista que estiver na avenida Paulo Faccini, no sentido bairro, será obrigado a acessar o retorno à esquerda na praça Alan Kardec, ao lado da Churrascaria do Bosque, seguir pela rua Delezinho de Almeida Franco até a avenida Salgado Filho, no sentido bairro, voltando à avenida Paulo Faccini pela rua Soldado Elizeu José Hipólito. No sentido Centro, o tráfego fluirá normalmente.