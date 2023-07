Érick Jacquin: ‘Não escovo o dente nunca e não tomo banho’

Érick Jacquin, do MasterChef, falou sobre seus hábitos de higiene em entrevista ao Flow Podcast na quinta-feira (27). “Eu não escovo o dente e não tomo banho. Perfume!”, disse, quando foi confrontado pelo entrevistador Igor Coelho sobre a “fama de não tomar banho” dos franceses.



A conversa também contava com Paul Cabannes, nascido na França. Ele comentou que, quando veio morar no Brasil, passou a levar sua escova de dentes quando sai de casa para usá-la em locais públicos.



Jacquin, então, rebateu: “No meu restaurante, não [se escova os dentes]! Porque a comida é boa. O cara que vai pagar ‘500 pau’ [sic] pra comer no Président [seu restaurante], depois de um minuto que ele comer, vai no banheiro e escova o dente… Ele é um idiota”.



“Eu não escovo o dente nunca. Eu não gosto de escovar dente, eu não escovo o dente, eu não ‘fede’ [sic] na boca, meus dentes são bonitos, inteiros”, concluiu o jurado do MasterChef, que ainda destacou que considera como “restaurante ruim” o local que tenha em seu banheiro enxaguante bucal para os clientes.

