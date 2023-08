Homem faz xixi no chão de restaurante após receber troco em moeda

O homem foi preso após urinar no chão de um restaurante após receber o troco de seus pedidos em moeda. De acordo com ele, o ato foi uma forma de vingança. O cliente havia pedido uma bebida e recebeu como troco quatro moedas de R$ 0,5 e uma de R$ 0,20.

De acordo com o advogado do restaurante, o homem começou a gritar e ofender os funcionários antes de urinar no chão do local. O Pai de dois filhos, ele foi levado ao Tribunal de Magistrado de Margate e multado em 266 libras, equivalentes a R$ 1.660, além de 80 libras (R$ 500) para compensar o restaurante.

Com a chegada da polícia, ele lançou falar racistas e homofóbicas aos agentes. De acordo com eles o homem aparentava estar muito bêbado. O caso aconteceu na Inglaterra.