Banho e tosa: higienização mantém a saúde do pet em dia

Manter a higienização dos bichinhos de estimação em dia é muito importante não somente para a saúde deles quanto para a de seus donos, principalmente nos casos em que eles são criados dentro de casa, com liberdade para deitar nos sofás, camas, entre outros espaços comuns dos humanos. Estar com a higiene em dia é o que evita uma série de doenças tanto para o pet quanto para quem convive com ele.

Apesar do banho ser uma tarefa fácil para alguns tutores, alguns cuidados devem ser tomados para que o momento de higiene não se torne prejudicial para a saúde do pet. Com animais ainda filhotes, é interessante iniciar as higienizações em casa, principalmente por serem medrosos, o que pode deixá-los estressados, mas nesse caso os banhos não devem ser dados muito cedo. Os animais devem ter pelo menos dois meses completos para que o primeiro banho seja dado.

Quando já maiores e mais acostumados com o processo, é interessante leva-los a um local especializado para o banho e tosa. Isso porque além dos cuidados na hora do banho a secagem também precisa ser bem-feita. Além disso, deve-se ter atenção redobrada com as orelhas dos animais, que devem ser muito protegidas. Por serem lugares bem quentes ao ficarem úmidas ganham propensão ao acúmulo de fungos e bactérias que se proliferam, gerando infecções que causam dor de ouvido ao animal. Para evitar esse tipo de doença a secagem deve ser feita com cautela, dando preferência para que a atividade seja realizada por um profissional. Além disso, o animal pode apresentar alergias ao uso de alguns produtos.

Importância e cuidados durante a tosa

Não só importante para a parte estética, a tosa tem ligação direta com a saúde e o bem-estar do pet, interferindo diretamente na proteção das áreas mais sensíveis do corpo. Além disso, ela deve ser feita de maneiras diferentes de acordo com a raça de cada animal e essa individualidade impacta o sistema imunológico natural deles. Por conta de toda essa complexidade, é muito importante que a tosa seja realizada por um profissional que entenda as necessidades do bichinho.