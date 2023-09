Rodovia Fernão Dias tem mais de 100 postos de combustível em funcionamento

A Arteris Fernão Dias, concessionária que administra a rodovia BR-381 informa aos usuários que no trecho entre Contagem e Guarulhos existem 116 postos de combustíveis em operação. Deste número, 76 postos também ofereceram serviços de refeição. Além disso, muitos postos oferecem área para descanso, vestiários com chuveiros e suporte de manutenção aos veículos.

Além dos postos de combustíveis, os usuários podem contar com apoio e assistência 24h da concessionária – e contam também com apoio das 12 unidades SOS Usuário ao longo do trecho, com espaço adequado para pausa na viagem, água, banheiros e fraldários.

Em São Paulo:

Km 22,2 – Bragança Paulista – pista norte (Base 2)

Km 79,7 – São Paulo – Pista Norte (Base 1)

Em Minas Gerais:

Km 498,9 – Betim – canteiro central (Base 12)

Km 530,050 – Rio Manso – pista sul (Base 11)

Km 574,5 – Itaguara – pista sul (Base 10)

Km 617 – Oliveira – pista norte (Base 9)

Km 650,2 – Santo Antônio do Amparo – pista norte (Base 8)

Km 698 – Lavras – pista norte (Base 7)

Km 752 – Três Corações – pista sul (Base 6)

Km 804,2 – São Gonçalo do Sapucaí – canteiro central (Base 5)

Km 871,4 – Pouso Alegre – canteiro central (Base 4)

Km 918,6 – Camanducaia – pista sul (Base 3)

Confira a lista de postos em operação e os serviços oferecidos:

Contagem (MG)

Posto Paulista – Endereço: km 478,4 da pista sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível e Refeição até às 22h e borracharia 24h

Posto Petroliva – Endereço: km 478,6 da pista Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível até às 22h.

Posto Dom Pedro – Endereço: km 478,8 da pista Sul (Sentido São Paulo). Serviços: Combustível e Refeição até às 22h, vestiário com chuveiro.

Posto Vila Amazonas– Endereço km 479 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h.

Posto km 481 – Endereço: km 481 da pista sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h.

Posto Vila Dalas – Endereço km 482 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h e vestiário com chuveiro 24hs.

Posto Turim – Endereço: km 482 da pista Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível e Refeição até às 22h, área de descanso e vestiário com chuveiro 24h, lavação de veículos 24h, eletricista e borracharia até às 22h.

Posto Padre Libério – Endereço: 482,400 da pista Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h e Refeição 24h.

Betim (MG)

Posto Barra Sete– Endereço: km 485 da pista Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, Refeição até às 22h, área para descanso, vestiário com chuveiro e borracharia até às 22h.

Posto Acelera– Endereço km 486 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, refeição 24h e área para descanso 24h.

Posto Vila – Endereço: km 487 da pista Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível e refeição até às 22h, área para descanso, vestiário com chuveiro, lavação de veículos 24h e borracharia até às 22h.

Posto Urano – Endereço: km 490 da pista Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível até às 22h.

Posto PTB– Endereço km 490 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, refeição até às 22h, borracharia até às 20h e área para descanso 24h.

Posto Betim 2– Endereço km 492 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, refeição até às 22h, área para descanso 24h, vestiário com chuveiro até às 22h, Gás GNV.

Posto Pampas– Endereço km 493 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, refeição 24h, borracharia até às 22s, área para descanso 24h, vestiário com chuveiro até às 22h.

Posto da Curva – Endereço: km 497 da pista Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, refeição até às 22h, área para descanso e vestiário com chuveiro e borracharia até às 22h.

São Joaquim de Bicas (MG)

Posto Santo Antônio – Endereço km 507 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível e refeição até às 21h e área para descanso.

Igarapé (MG)

Posto Transabril – Endereço km 510 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, refeição 24h, borracharia 24h, área para descanso 24h, vestiário com chuveiro 24h, mecânico 24h.

Posto Transabril – Endereço km 510 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h refeição até as 24h, borracharia 24h, área para descanso 24h, vestiário com chuveiro 24h, mecânico 24h.

Posto Cidade Igarapé – Endereço km 512 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível até às 22h, refeição até às 22h, borracharia até às 17h, área para descanso 22h, não tem vestiário com chuveiro.

Posto Barra Limpa– Endereço km 512,800 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 22h, refeição até às 21h, borracharia até as 18h, área para descanso 24h, vestiário com chuveiro 21h.

Itatiaiuçu (MG)

Posto Dom Pedro – Endereço km 534,8 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, refeição até às 22h, serviço mecânico até às 18h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Posto Café da Terra – Endereço km 537 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, refeição até às 20h, serviço mecânico não, borracharia não, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Rio Manso (MG)

Posto Vale Verde – Endereço km 547 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h, refeição 24h, borracharia 24h, área para descanso 24h e vestiário com chuveiro 24h.

Posto Dom Pedro – Endereço km 548,5 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, refeição 24h, borracharia até às 18h, área para descanso 24h e vestiário com chuveiro 24h.

Itaguara (MG)

Posto Labareda – Endereço km 562,7 da pista sentido norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h, Refeição até 22h, borracharia até às 18h, área de descanso e vestiário com chuveiro.

Posto Alvorada da Serra – Endereço km 564,5 da pista sentido norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h, Refeição até 22h, borracharia até às 18h, área de descanso e vestiário com chuveiro.

Posto Itaguara – Endereço km 565 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, refeição 24h, borracharia até às 22h, área para descanso 24h e vestiário com chuveiro 24h, mecânico até às 18h

Carmópolis de Minas (MG)

Posto Sol Nascente – Endereço km 587 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, Refeição até às 20h, borracharia até às 18h, área de descanso, vestiário com chuveiro.

Posto Carmópolis – Endereço km 589 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, Refeição até às 20h, borracharia até às 18h, área de descanso, vestiário com chuveiro.

Posto Pampeiro – Endereço km 589 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h, Refeição até às 20h, borracharia até às 18h, área de descanso, vestiário com chuveiro.

Posto Padrão – Endereço km 594 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24hs, refeição até às 20h, borracharia até às 20h, área para descanso 24h, vestiário com chuveiro 24h.

Oliveira (MG)

Posto Dom Pedro – Endereço km 610 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, refeição até às 20h, borracharia até as 20h, área para descanso 24h e vestiário com chuveiro 24h.

Posto Dom Pedro – Endereço km 611 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, refeição até as 20h, borracharia até as 24h, área para descanso 24h, vestiário com chuveiro 24h.

Posto Graal – Endereço km 612 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, refeição até as 24h, borracharia até as 24h, área para descanso 24h e vestiário com chuveiro 24h.

Posto Juá II – Endereço km 617 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h, borracharia 24h, área de descanso, vestiário com chuveiro.

Perdões (MG)

Posto Tartaria – Endereço km 637 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h, refeição 24h, serviço mecânico até às 18h, borracharia 24h, área de descanso, vestiário com chuveiro.

Posto Ipê – Endereço km 649 da pista sentido sul (sentido São Paulo). Serviços: Restaurante durante o dia, Serviço mecânico até às 18h, Combustível 24hs, borracharia até às 22h e área para descanso e vestiário com chuveiro.

Posto 358 – Endereço km 667 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível até às 22h.

Posto km 675 – Endereço km 675 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível até às 22h.

Posto km 676 – Endereço km 676 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível até às 22h.

Posto Scuderia km 676,4 sul, (sentido São Paulo). Serviços: Combustível até 22hs.

Restaurante km 677 – Endereço km 677 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Refeição até às 16h.

Posto Crosvile – Endereço km 677,6 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível até às 22h.

Posto 355 – Endereço km 683 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h e área para descanso.

Lavras (MG)

Posto Graal – Endereço km 685 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h, refeição até às 22h, borracharia 24h, área para descanso e vestiário com banheiro.

Posto Castelo – Endereço km 685 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, refeição até às 20h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Posto Sandrelle I – Endereço km 691 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h, borracharia até às 19h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Posto Sandrelle II – Endereço km 692 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, refeição até às 19h, borracharia até às 20h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Posto Garitão – Endereço km 702 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h, borracharia até às 21h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Três Corações (MG)

Posto Marins– Endereço km 756+600 da pista sentido sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, borracharia até as 19h, área para descanso e vestiário com chuveiro24h.

Posto Transabril– Endereço km 754+900 da pista sentido sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, borracharia até as 19h, área para descanso.

Posto Bonfante– Endereço km 753+300 da pista sentido norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Refeição até às 24h, borracharia 24h, área para descanso e vestiário com chuveiro24h.

Posto Rodasul– Endereço km 752+500 da pista sentido sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, borracharia até as 19h,área para descanso.

Carmo da Cachoeira (MG).

Posto Primavera– Endereço km 734+300 da pista sentido norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h, refeição até às 23h, borracharia até as 19h, área para descanso e vestiário com chuveiro,

Posto Rael – Endereço km 723 da pista sentido sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 20h.

Campanha (MG)

Posto Fazendinha – Endereço km 767,5 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, refeição até às 19h, refeição até às 20h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Posto Lukinha – Endereço km 768 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Posto Alvorada – Endereço km 774,9 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h, refeição até às 20h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Posto ServSul – Endereço km 777 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, refeição até às 20h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

São Gonçalo do Sapucaí (MG)

Posto Gauchão – Endereço km 789,9 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível até às 22h.

Posto Caxuxa – Endereço km 802 da pista sentido sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, refeição 24h, borracharia 24h, área para descanso e vestiário com chuveiro e abastecimento para carro híbrido.

Posto Caxuxa – Endereço km 802 da pista sentido norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h, refeição 24h, borracharia 24h, área para descanso e vestiário com chuveiro e abastecimento para carro híbrido.

Careaçu (MG)

Posto Aliança – Endereço km 831 da pista sentido norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h, refeição 24h, borracharia 24h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Posto Capixaba – Endereço km 825 da pista sentido sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, refeição 24h, borracharia 24h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Posto Dom Diego – Endereço km 822 da pista sentido norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h, refeição 24h, área para descanso.

Posto Minas Gerais – Endereço km 816 da pista sentido sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, refeição 24h,borracharia 24h,área para descanso.

São Sebastião da Bela Vista (MG)

Posto Graal – Endereço km 842 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, refeição 24h, borracharia 24h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Posto da Balança – Endereço km 842 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h, refeição 24h, borracharia 24h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Pouso Alegre (MG)

Posto Fernandão – Endereço km 850 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, borracharia até às 18h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Posto Cruz Alta – Endereço km 867 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h, refeição 24h, borracharia até às 18h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Posto Dom Pedro – Endereço km 868 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h, refeição até às 18h, borracharia até às 20h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Posto Dom Pedro – Endereço km 871 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, refeição até às 23h, serviço mecânico até às 17h, borracharia até às 20h, área para descanso e vestiário com chuveiro até às 22h.

Posto JK – Endereço km 874 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, refeição 24h, serviço mecânico até às 17h, borracharia 24h, área para descanso e vestiário com.

Estiva (MG)

Posto Dom Pedro – Endereço km 880 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, refeição 24h, serviço mecânico até às 17h, borracharia 24h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Posto km 882 – Endereço km 882 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, serviço mecânico até às 17h, borracharia 24h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Posto Gruta – Endereço km 882,6 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, refeição até às 14h, serviço mecânico até às 17h, borracharia 24h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Cambuí (MG)

Posto Beira Rio – Endereço km 885 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 20h e borracharia 18h.

Posto km 887 – Endereço km 887 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível e refeição 22h, área de descanso e vestiário com banheiro.

Posto km 888 – Endereço km 888 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h, refeição 16h, área de descanso e vestiário com banheiro.

Posto Tatita – Endereço km 897 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h e borracharia até às 17h.

Posto km 899 – Endereço km 899 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h, e borracharia até às 17h.

Camanducaia (MG)

Cometa – Endereço km 910 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, refeição até às 22h, serviço mecânico até às 17h, borracharia 24h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Posto km 922 – Endereço km 922 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível e refeição 24h, borracharia 24h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Itapeva (MG)

Posto Paulinho – Endereço km 925 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível e refeição 24h, serviço mecânico até às 17h, borracharia 24h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Posto km 928 – Endereço km 928 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível e refeição 24h, serviço mecânico até às 17h, borracharia 24h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Posto km 930,5 – Endereço km 930,5 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h, serviço mecânico até às 17h, borracharia 24h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Posto Falcão – Endereço km 931 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h, serviço mecânico até às 17h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Extrema (MG)

Posto Gruta – Endereço km 949 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível e refeição 24h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Posto Fronteira – Endereço km 949,7 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível e refeição 24h, serviço mecânico até às 18h, borracharia 24h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Bragança Paulista (SP)

Posto Dom Pedro – Endereço km 17 Norte (sentido Belo Horizonte).

Atibaia (SP)

Posto Brasil Grill – Endereço km 26 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, refeição até às 22h, borracharia 24h, área para descanso 24h e vestiário com chuveiro até às 22h.

Posto Dom Pedro – Endereço km 28 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível e refeição 24h, serviço mecânico até às 18h, borracharia 24h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Frango Assado – Endereço km 29,5 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, refeição até às 22h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Posto Gígio – Endereço km 30 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível e refeição 24h, serviço mecânico até às 18h, borracharia até às 22h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Posto km 38 – Endereço km 38 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível e refeição até às 20h.

Posto km 39 – Endereço km 39 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível e refeição 24h e área para descanso.

Posto Ultramarino – Endereço km 40,3 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, refeição até às 22h, borracharia até às 22h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Posto km 44 – Endereço km 44 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível e refeição 24h e área para descanso.

Posto Rei da Linguiça – Endereço km 47 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, vestiário com chuveiro até às 22h, borracharia 24h, lavação de veículos até às 18h e área para descanso.

Posto 22 – Endereço km 48 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, refeição até às 22h, vestiário com chuveiro até às 22h e área para descanso.

Posto 22 – Endereço km 48 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h, refeição até às 22h, serviço mecânico até às 18h, borracharia 24h, vestiário com chuveiro e área para descanso.

Posto km 50 – Endereço km 50 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível e refeição até às 22h, serviço mecânico até às 18h, borracharia até às 18h, vestiário com chuveiro e área para descanso até às 22h.

Mairiporã (SP)

Posto km 61,5 – Endereço km 61,5 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h, Serviço mecânico 24h, borracharia até às 22h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Posto Graal – Endereço km 62 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h, refeição até às 22h, borracharia 24h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Posto km 65 – Endereço km 65 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível das 5h às 00h e refeição até às 22h.

Posto km 65,2 – Endereço km 65,2 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível das 5h às 00h.

Posto km 65,5 – Endereço km 65,5 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h.

Posto km 67 – Endereço km 67 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível e borracharia 24h.

São Paulo (MG)

Posto km 79 – Endereço km 79 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível e borracharia 24h.

Posto km 84 – Endereço km 84 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível das 6h às 22h.

Posto km 86 – Endereço km 86 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h.

Guarulhos (SP)

Posto km 86,5 – Endereço km 86,5 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h.

Posto km 87 Sul – Endereço km 87 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h, borracharia até às 22h, área para descanso e vestiário com chuveiro.

Posto km 88 Sul – Endereço km 88 da pista sentido Sul (sentido São Paulo). Serviços: Combustível 24h.

Posto km 90,7 – Endereço km 90,7 da pista sentido Norte (sentido Belo Horizonte). Serviços: Combustível 24h.