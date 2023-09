‘Falta de uma boa surra’, diz professora para aluno autista

Uma professora de uma escola particular da zona norte de São Paulo foi gravada fazendo ofensas contra um aluno autista de 12 anos. “Se você tomasse uma boa surra você ia parar com suas graças”, disse a professora. A denúncia foi feita neste domingo (03) em uma reportagem do programa Fantástico, da TV Globo. O caso só foi descoberto porque os pais do menino de 12 anos desconfiaram da resistência da criança em ir à escola e das frequentes reclamações de professores. Eles decidiram, então, colocar um gravador escondido na mochila da criança.



Em uma das gravações, uma professora disse que “uma coisa é ser autista, outra coisa é ser mal-educado”. “Eu já cansei de falar para vocês que o autista tem alguma coisa na cabeça que não funciona”, disse a profissional.



A menção à surra foi feita por outra professora: “Tenho mais o que fazer! Não tenho que ficar correndo atrás de você! Acabou! Você não tem idade para isso! Não sai daí! Todo dia essa palhaçada! Isso é falta de tomar uma boa surra, viu menino?! Se você tomasse uma boa surra você ia parar com suas graças! Você entende sim! Se você não quer copiar, cala a sua boca e olha. Se você fosse meu filho, você não teria mais pernas porque eu tinha quebrado as duas”.

- PUBLICIDADE -