Desfile descentralizado da Semana da Pátria reúne 4 mil pessoas no Jardim Vila Galvão

Na manhã desta segunda-feira (4) a Prefeitura de Guarulhos promoveu o 24º desfile cívico-militar descentralizado, no Jardim Vila Galvão, que recebeu um público de aproximadamente 4 mil pessoas. A iniciativa faz parte da programação da Semana da Pátria 2023, com o tema Vozes e Tons da Nossa Terra, e tem como objetivo aproximar o evento da comunidade, além de facilitar a participação dos alunos da rede municipal de ensino.

Com o subtema Herança da Terra, a EPG Siqueira Bueno é pioneira na participação e responsável pela organização do desfile na região. A unidade trabalhou o tema principal destacando as riquezas do Brasil e as diferenças entre os povos, tais como as matrizes africanas e indígenas, proporcionando o acolhimento de todos e a valorização da fauna e da flora. Em uma demonstração de civismo, famílias inteiras, idosos, adultos, jovens e crianças compareceram à avenida Mem de Sá para acompanhar o desfile, que encantou a todos pela criatividade e a beleza com que foram expostos os temas.

Para o prefeito Guti as comemorações da Semana da Pátria marcam uma retomada aos valores cívicos, que estão sendo aplicados na educação, reforçando a importância das ações de cidadania. “Esta semana cívica é extremamente importante para nós. Trata-se de um momento de reflexão e de mostrar que o Brasil e a nossa cidade podem cada vez mais. Se todas as crianças estiverem imbuídas nesse sonho, de construir uma pátria melhor, como os nossos antepassados fizeram, com certeza a gente consegue ter um futuro melhor”, destacou.

O secretário de Educação, Alex Viterale, parabenizou a equipe da pasta e da EPG Siqueira Bueno pela organização do desfile. “A iniciativa é uma parceria muito grande entre escolas municipais, estaduais, particulares, institutos, ONGs, militares e alunos, que fazem tudo com muito amor. O objetivo maior de tudo isso é a cidadania e valorizar o nosso país. Aproveito para convidar a todos para prestigiarem o desfile principal nesta quinta-feira, 7 de setembro, no Taboão”, comentou.

Encerramento da Semana da Pátria 2023

Na quinta-feira, às 9h, acontece o encerramento da Semana da Pátria com o tradicional desfile cívico-militar no Taboão, na avenida Lauro de Gusmão Silveira. Os desfiles contam com a participação de escolas da rede municipal, estadual e particular, dos CEUs da cidade, do grupamento da Polícia Militar do Estado de São Paulo e da Guarda Civil Municipal (GCM), além de outras entidades, grupos e organizações da sociedade civil.

Para conferir a programação completa da Semana da Pátria acesse https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/site/listar/categoria/1702/.