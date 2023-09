Avenida Monte Alegre recebe mais 22 pontos de iluminação pública

A Prefeitura de Guarulhos instalou nesta quarta-feira (6) mais 22 pontos de iluminação no canteiro central em trecho da avenida Monte Alegre, no bairro Cidade Soberana. Os pontos possuem braços com luminárias voltadas para os dois lados da via. No total serão 44 lâmpadas em LED, que serão instaladas até domingo (10).

Em julho a administração municipal já havia colocado 12 pontos, num total de 36 luminárias, na avenida Monte Alegre, no trecho que compreende o início da via na estrada Guarulhos-Nazaré até a praça Estrela.

O prefeito Guti destacou que desde março, quando foi iniciado o programa Ilumina Guarulhos, já foram realizadas mais de 39 mil modernizações por toda a cidade, proporcionando mais segurança para a população. “A avenida Monte Alegre é só um exemplo do avanço da iluminação na cidade. A simples troca da lâmpada de vapor de sódio pela potência do LED tem feito uma grande transformação no município, sobretudo na sensação de segurança da população”, disse.

Bruno Gersósimo, secretário de Administrações Regionais, pasta responsável pela iluminação pública da cidade, disse que tem motivado diariamente suas equipes a alcançar a meta de modernizar o parque de iluminação do município até o dia 8 de dezembro, aniversário de Guarulhos. “Os mais de 73 mil pontos de iluminação da cidade serão trocados por LED até dezembro”, disse.

Modernização

O consórcio Guarulhos Luz é o responsável por todas as substituições das lâmpadas de vapor de sódio pelas mais econômicas de LED, manutenções, operações, expansões e avanços tecnológicos que porventura surjam ao longo dos próximos 30 anos, período previsto no contrato assinado com a Prefeitura.

O contrato com o consórcio prevê ainda um sistema de telegestão por meio do qual um eventual defeito no ponto de iluminação será detectado instantaneamente pela Central de Controle Operacional, o que permitirá um reparo imediato por parte da equipe de manutenção que estiver mais próxima do local onde o problema for observado.

Solicitações

Os munícipes que desejam solicitar reparos na iluminação pública de Guarulhos contam com uma central de atendimento que funciona ininterruptamente. Os pedidos devem ser feitos pelo telefone 0800-580-2697.