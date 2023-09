Jovem de 14 anos morre após comer salgadinho picante para cumprir desafio

Um adolescente de 14 anos morreu após comer um salgadinho apimentado para cumprir um desafio feito nas redes sociais. Ele estava na escola quando resolveu participar de uma trend denominada como “One Chip Challenge”, comendo uma tortilla feita com pimentas muito picantes. Ele passou mal, a mãe foi chamada e o jovem foi levado para casa, onde veio a óbito.

A Polícia não pôde fornecer a causa oficial da morte. De acordo com a família, a autópsia está em andamento. Em uma publicação feita nas redes sociais, a família disse estar sentindo “uma dor inimaginável” e que o menino era “uma luz que iluminava a sala com sua presença e charme sutil”.

O alimento ingerido pelo adolescente foi feito com as pimentas Carolina Reaper e Naga Vipeer, duas das mais quentes do mundo. A empresa Paqui, responsável pela produção dele, publicou um vídeo no início de agosto avisando que o consumo é destinado aos adultos.