Guarulhos elege Miss e Mister Melhor Idade 2023 em noite de gala no Adamastor

A noite desta terça-feira (5) foi de gala no Adamastor, palco da 18ª edição do Miss e Mister Melhor Idade Guarulhos. O concurso coroou Dora Lícia Gimenes Horta, de 64 anos, e Orisnildo Ribeiro Dantas (61) como os idosos mais belos da cidade. A competição reuniu 36 mulheres e 12 homens e teve como objetivo reforçar a autoestima dos idosos, que esbanjaram elegância em vestidos de festa brilhantes e ternos alinhados ao corpo.

Quesitos como elegância, postura e simpatia foram avaliados pela banca julgadora, formada por patrocinadores do evento. A escolha dos casais vencedores aconteceu após os desfiles individuais dos participantes, sempre acompanhados de manifestações fervorosas de familiares e apoiadores, que lotaram as cadeiras do Teatro Adamastor.

Escolhida a idosa mais bela da cidade, que carrega pelo próximo ano a coroa de Miss Melhor Idade Guarulhos, Dora Lícia Gimenes Horta considera que a competição significa valorização, cuidado e atenção com a pessoa idosa, além da promoção de eventos culturais voltados para a melhor idade.

Dora se define como alguém de espírito jovem, alegre, comunicativa e prestativa, também muito engajada em causas sociais e ambientais. “É a primeira vez que participo e é uma experiência gratificante. Fui incentivada pela possibilidade de demonstrar que, ao chegar à melhor idade, é possível ter qualidade de vida, aproveitando as boas oportunidades que ela nos oferece, realizando novos sonhos e mostrando que, além da experiência já vivida, há muito a conquistar”, ressaltou.

Por sua vez, Orisnildo Ribeiro Dantas, eleito o idoso mais bonito da cidade, definiu-se como uma pessoa comunicativa, ética, honesta e alegre. Para ele, o concurso representa qualidade de vida. “Estou feliz, emocionado e encantado com este momento. É uma emoção muito grande ouvir o seu nome em primeiro lugar para ser o Mister Guarulhos 2023. Representar a cidade nos próximos 365 dias será algo fantástico”.

A transmissão de faixas e coroas foi realizada pelo casal Miss e Mister 2022, Márcia Germano de Camargo e Emílio Carascosa.

Em segundo lugar, recebendo as faixas de Miss e Mister Elegância, ficaram Ivay Marques Rezende, de 75 anos, e Siegfried Schopan (60). Os terceiros lugares, que vestiram a faixa de Miss e Mister Simpatia, foram Maria Tereza de Freitas, de 68 anos, e Jorge Fermino de Souza (72).

Retomada do concurso

“Esta é a segunda edição do concurso depois do fim da pandemia. É muito bom ver o teatro cheio de gente, com o concurso dando visibilidade para a nossa terceira idade”, comemorou o prefeito Guti, fazendo referência aos dois anos em que o concurso foi pausado por conta da covid-19. “Envelhecer saudavelmente, com felicidade, saúde e disposição é a meta de todo mundo e hoje estamos aqui para celebrar esses 48 participantes incríveis, que vão dividir toda essa força conosco”, comentou.

Fábio Cavalcante, titular da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, pasta responsável pela realização do evento, reforçou a importância de atividades como essa para a autoestima dos idosos. “Vai além do vestir uma roupa bonita, arrumar o cabelo ou passar uma maquiagem. Claro que tudo isso dá uma sensação diferente, mas entrar no palco e ouvir a sua família e amigos torcendo por você, gritando o seu nome, é uma sensação única e, para eles, muito emocionante”, afirmou.

Banca julgadora e apoiadores

1 – Giroto Manipulações – Vanessa Giroto

2 – Rapha Jesus

3 – North Black – Douglas Alexandre da Silva

4 – João Paulo de Sousa – barbeiro

5 – Rede Cidade Live – Renee de Oliveira

6 – Céllia Nascimento – artista da cidade

7 – Alô Bebê – Geisa Patrícia Alves da Silva

8 – Trata Fisioterapia – Raquel Silvério

9 – Bendita Benedita – Ana Laura Bueno de Moraes

10 – Goiabeira Auto Peças – Roberta de Lima Pavanatti

11 – Atual Estética – Simone Magalhães

12 – Impressão Artes Gráficas – Gilmar Paulo Vono

13 – Mecca Café – Sau Anjos

14 – Amigo Viva Conexões Reais – Lucineia Adriana Batista Castorino

15 – Churrascaria do Bosque – José Augusto

16 – Romã Restaurante – Oksana Boruszewsky Lopes

17 – Espaço Vila Indiana – Andréa Carrascosa

18 – Sandra Perdichizzi – artista plástica