Vai dar praia: feriado será quente em Guarulhos

O feriadão será quente em Guarulhos. Na quinta-feira (07), data em que se comemora a independência do Brasil, a máxima será de 26ºC, mas apesar do clima quente, o dia pode ser nublado em algumas partes do dia, mas a noite será de poucas nuvens. Já na sexta o sol aparece e a máxima é de 30°C, de acordo com o Climatempo.

O fim de semana permanece da mesma forma. Para o sábado a máxima é de 31°C, com sol e algumas nuvens. No domingo o clima permanece igual, com temperatura máxima de 29°C

Quinta-feira (07): Máxima de 27°C; Mínima de 13°C

Sexta-feira (08): Máxima de 30°C; Mínima de 14°C

Sábado (09): Máxima de 31°C; Mínima 16°C

Domingo (10): Máxima de 29°C; Mínima de 15°C