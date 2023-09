GCM faz intervenção no trânsito da avenida Natália Zarif para a travessia segura de cinco capivaras

Na noite do último domingo (10) a Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos atendeu a um chamado, feito por meio de sua central 153, sobre a presença de várias capivaras no canteiro central da altura do número 1.700 da avenida Natália Zarif, no Taboão. Agentes da inspetoria ambiental averiguaram o local, onde encontraram cinco dos mamíferos roedores, sendo três adultos e dois filhotes.

Os bichinhos tentavam atravessar a movimentada avenida e chegar ao rio Baquirivu. Diante do perigo iminente de atropelamento dos mamíferos roedores, o que poderia causar acidentes envolvendo veículos e pessoas, os GCMs decidiram interromper o trânsito.

A ação foi seguida de estímulo aos animais para se movimentarem na direção correta. Assim, eles rapidamente fizeram a travessia e alcançaram o leito do rio em segurança. Os motoristas que circulavam na via parabenizaram a bem-sucedida operação da GCM, que preservou a vida dos animais e evitou acidentes.