Guarulhos participa pela quarta vez consecutiva do Dia Mundial da Limpeza no sábado

Neste sábado (16) centenas de cidades ao redor do planeta participam do Dia Mundial da Limpeza (World Cleanup Day). Guarulhos também fará parte do movimento e terá 15 atividades relacionadas ao tema até o próximo domingo (17). A programação completa está disponível em www.guarulhos.sp.gov.br/lixozero.

Esta é a quarta participação consecutiva do município no movimento, que em Guarulhos é organizado pela equipe de educação ambiental da Secretaria de Serviços Públicos. “Além de sensibilizar as pessoas sobre o impacto do lixo que elas geram, o Dia Mundial da Limpeza é uma forma de trazer aos cidadãos a consciência de que devemos cuidar de nossa cidade, que é nossa casa, o lugar onde vivemos”, afirma Rodnei Minelli, secretário de Serviços Públicos.

Estima-se que desde 2018, ano em a data foi oficializada, mais de 71 milhões de pessoas em todo o mundo já participaram do movimento que visa a criação de cidades seguras, resilientes e sustentáveis. No Brasil a ação é liderada pela parceria entre o Instituto Limpa Brasil – Let’s do It! e o Teoria Verde. Mais informações podem ser obtidas em https://www.limpabrasil.org/diamundialdalimpeza/.