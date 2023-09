O menino, de dois anos, acidentalmente engoliu oito agulhas hipodérmicas enquanto brincava na fazendo em que sua mãe estava trabalhando. Ele foi levado ao hospital e os médicos precisaram de cerca de duas horas para retirar os objetos, que haviam se espalhado pelo estomago e trato intestinal.

De acordo com a família, as agulhas eram utilizadas para medicar vacas. Apesar do tempo, a cirurgia foi bem-sucedida e o menino permanece bem. O caso aconteceu em Campanilla, na região norte do Peru.