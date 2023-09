C&C realiza último outlet do mês neste final de semana em Guarulhos

Nesta sexta, sábado e domingo a C&C de Guarulhos vai organizar o último outlet do mês e selecionou diretamente de sua central de distribuição novas ofertas imperdíveis em materiais de acabamento para toda a região. É sem dúvida a chance de tirar do papel aquela obra ou reforma que estava parada, só esperando uma oportunidade como essa!

São produtos com ofertas especiais e até 70% de desconto (as vezes, até mais!). Durante todo o fim de semana, a loja vai oferecer uma nova onda de descontos exclusivos em produtos de acabamento, casa e decoração. A ação mais uma vez conta com o apoio da Central de Distribuição da C&C, que é uma das maiores do País, para trazer o showroom especial e promover as melhores opções em preços e variedade de produtos.

“Nossa loja de Guarulhos está colada ao nosso CD, nossa Central de Distribuição. Para tornar esses eventos fora da curva, cheios de oportunidades, separamos especialmente produtos com os melhores preços e variedade da região. É sem dúvida uma grande oportunidade e um grande sucesso. Para este final de semana, por exemplo, só em pisos, porcelanatos e revestimentos, separamos mais de 1 milhão de metros quadrados com negociações pra lá de especiais. Isso sem falar em todas as oportunidades em louças, metais, tintas, entre outras ofertas imperdíveis!”, destaca Ediraildo Alves, regional na C&C.

Além da grande ação, a marca oferece serviços especializados, como o C&C Instala, que permite ao consumidor sair da loja já com a instalação de produtos contratada, incluindo o assentamento de pisos e revestimentos, instalação de lustres e luminárias, papel de parede, entre outros, sempre com prestadores de serviços homologados pela empresa. E tudo isso pode ser parcelado no Cartão C&C em até 12 vezes sem juros ou 24 vezes fixas!

Outra opção para melhor atender os clientes é o Personalize Seu Espaço, que conta com profissionais que ajudam a planejar projetos especiais de acabamento e decoração em sistemas 3D, indicando os produtos mais adequados, as melhores marcas e proporcionando mais economia. Você sai da loja sabendo exatamente como vai ficar o seu espaço a ser reformado!

O último OUTLET do mês na C&C de Guarulhos ocorre neste final de semana, dias 22, 23 e 24. Se você realmente está pensando em construir ou reformar, não deve perder esta oportunidade.

Canais de atendimento remoto C&C

E-commerce

Televendas: São Paulo e Rio, 4001-0100; outras cidades, (11) 4001-0100, de segunda a sexta, das 8 h às 18 h

SAC: São Paulo e Rio, 4001-0100; demais cidades, (11) 4001-0100, de segunda a sábado, das 10 h às 16 h

WhatsApp: (11) 94517-1704, de segunda a sexta, das 8 h às 18 h.

Sobre a C&C Casa e Construção

Com lojas distribuídas nos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, a C&C é uma das líderes no varejo de materiais para construção, reforma e decoração nas regiões onde atua. A rede possui dois grandes centros de distribuição, um no Rio e outro em São Paulo, um dos maiores do Brasil.

A empresa também conta com serviços como um canal de vendas diretas para empresas e é pioneira em vendas on-line no segmento, com e-commerce desde 2001. Em 2021, foi eleita uma das 100+ Inovadoras pelo IT Mídia.

Com capital 100% nacional, a C&C Casa e Construção faz parte do Conglomerado Alfa, que atua em vários segmentos, como financeiro, hoteleiro, alimentos, bebidas e agronegócio.