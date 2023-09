Dia do contador: conheça a origem da celebração dos profissionais de Ciências Contábeis

Nesta sexta-feira (22), é celebrado o dia do contador. A data é comemorada desde 1945, quando o então presidente da República, Getúlio Vargas, instituiu o Decreto-Lei n° 7.988, que dispõe sobre o ensino superior de Ciências Contábeis e Atuarias.

Antes da existência do decreto, a profissão possuía somente dois cursos técnicos, sendo eles de contabilidade e contador, que não serviam como ensino superior. Já com a criação do curso de Ciências Contábeis, disponibilizado primeiramente na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), passou a ser regulamentados pontos importantes, como a duração de quatro anos, disciplinas e critérios de matrícula.

Entende-se como contador somente os profissionais com bacharelado em Contabilidade, que podem obter o registro profissional do Conselho Regional de Contabilidade (CRC) – Com exceção dos profissionais que se formaram como técnico contábil até o dia 1º de junho de 2015, pois esses devem ser registrados no conselho para atuar na área.

Os profissionais são responsáveis por auxiliar as atividades tributárias e financeiras tanto de empresas quanto de pessoas físicas. Hoje, os bacharelados podem atuar em diferentes áreas como controladoria, gestão de empresas, mercado de seguros, perícia, entre outras.

Ainda referente a área, o Brasil possui também o Dia do Contabilista, comemorado no dia 25 de abril, instituído em 1979, para homenagear profissionais com nível médio ou técnicos em ciências contábeis.