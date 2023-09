Importância do contador para sociedade

Por Kleber Santos

A profissão de contador tem raízes antigas na história da sociedade. Seus objetivos derivam da necessidade de ter controle das transações comerciais com base no estudo do patrimônio das entidades durante o ano-calendário, acomodando esses resultados em categorias para fins fiscais.

A contabilidade pode ser classificada como uma ciência social aplicada. Ela não é uma ciência no sentido tradicional, como a física ou a química, que se baseia em princípios naturais e leis universais.

Os métodos que a contabilidade utiliza são técnicas para registrar, analisar, interpretar e comunicar informações financeiras relacionadas às atividades econômicas.

Para melhor elucidar o conceito de ciência social aplicada na contabilidade:

Conhecimento Social: Lida com atividades econômicas que são potencialmente benéficas, envolvendo transações comerciais, organizações, governos e indivíduos. Ela se concentra nas relações financeiras e econômicas entre essas partes.

Métodos e Técnicas: A contabilidade utiliza métodos, técnicas e princípios contábeis estabelecidos para registrar e relatar informações financeiras de acordo com as necessidades e regulamentações específicas da sociedade. Esses métodos variam entre países e setores, mas todos têm como objetivo comum a representação precisa das transações financeiras.

Contexto Social: A contabilidade é sensível ao contexto social, econômico e jurídico no qual opera. As práticas contábeis podem variar de acordo com a legislação e as normas de cada país, refletindo as diferentes condições sociais e econômicas.

Evolução Contínua: Assim como outras ciências sociais, a contabilidade está em constante evolução. As práticas contábeis se adaptam às mudanças nas regulamentações, na tecnologia e nas necessidades da sociedade.

Em derradeiro, é importante observar que a contabilidade também pode ser considerada uma disciplina multidisciplinar, pois envolve conhecimentos de matemática, economia, finanças e ética, entre outros campos.

Embora não seja uma ciência no sentido estrito, desempenha um papel crucial na sociedade, fornecendo informações financeiras essenciais para a tomada de decisões econômicas e comerciais.

O Dia do Contador é comemorado anualmente em 22 de setembro no Brasil. Se comemora nesta data em homenagem à criação do primeiro curso de Ciências Contábeis no Brasil.

O Decreto de Lei nº 7.988, de 22 de setembro de 1945, assinado pelo Presidente Getúlio Vargas, regulamenta e torna oficial a criação do primeiro curso de ensino superior em Ciências Contábeis, na Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG.

A importância dos contadores para a sociedade é multifacetada e abrange diversos aspectos:

Conformidade Legal: Os contadores auxiliam as empresas a cumprir as obrigações legais e fiscais, garantindo que os registros contábeis sejam mantidos em conformidade com as regulamentações governamentais. Isso é essencial para evitar problemas legais e multas.

Transparência e Prestação de Contas: A contabilidade promove a transparência nas finanças das empresas, o que é fundamental para manter a confiança dos investidores, acionistas, clientes e outras partes interessadas. Os relatórios contábeis fornecem informações claras e precisas sobre o desempenho financeiro.

Tomada de Decisão: Os dados contábeis são utilizados pelos gestores para tomar decisões estratégicas, como investimentos, expansões e reduções de custos. Essas decisões têm um impacto direto no sucesso das empresas e, por extensão, na economia como um todo.

Planejamento Tributário: Contadores ajudam empresas e indivíduos a otimizar sua carga tributária de acordo com as leis fiscais vigentes. Isso pode resultar em economia de recursos financeiros significativos.

Auditoria e Controle Interno: Os contadores desempenham um papel vital na realização de auditorias internas e externas para garantir a integridade dos registros contábeis e a detecção de possíveis irregularidades.

Contribuição para o Desenvolvimento Econômico: O trabalho dos contadores é fundamental para o funcionamento adequado do sistema econômico, pois ajuda a manter a estabilidade financeira, facilita o comércio e promove o crescimento econômico.

Em resumo, os contadores desempenham um papel essencial na sociedade ao fornecer informações financeiras precisas, garantir a conformidade legal, apoiar a tomada de decisões estratégicas e contribuir para a transparência e a prestação de contas.

São fundamentais para o funcionamento eficiente das empresas e para o crescimento econômico de um país.

O Dia do Contador é uma oportunidade de refletir e valorizar seu trabalho.