Rio além das praias e monumentos: conheça a rica e variada gastronomia da Cidade Maravilhosa

Reginaldo Pupo

Praia, roda de samba, cultura, vida noturna agitada, monumentos, atrativos turísticos naturais… O Rio de Janeiro, considerado o cartão-postal do Brasil, atrai turistas de todo o planeta devido à sua diversidade turística e cultural. Mas há um outro ponto que os visitantes amam. Comer bem!

A Gastronomia carioca também tem uma grande diversidade. São botecos, bares, quiosques à beira-mar e restaurantes dos mais simples aos sofisticados com culinária local e internacional. De pratos mais elaborados a finger foods, opções não faltam.

Um dos lugares mais disputados são os quiosques localizados na orla. Afinal, quem não gostaria de desfrutar receitas maravilhosas com vista para o mar ou com os pés na areia? Do Leme ao Pontal, são 309 quiosques, segundo a Orla Rio, concessionária responsável pela operação e manutenção de todos os quiosques localizados nas praias do Rio de Janeiro.

Um dos mais disputados é o Quiosque Dumare, localizado na praia de Copacabana. Com ambiente descontraído e música ao vivo, é um lugar perfeito para quem aprecia uma happy hour, beber e petiscar com os amigos.

A vasta carta de drinques é repleta de opções, entre alcoólicas e não alcoólicas. Antes de pedir um prato ou petiscos, experimente bebidas clássicas ou autorais à base de bourbon, gin, tequila, vodca ou soda artesanal e deguste-as olhando o vai e vem de pessoas na praia e no calçadão de Copacabana.

Os pratos, em sua maioria contemporâneos, vão desde os frutos do mar, peixes, frango e carnes. Destaque para o salmão trufado, risoto de camarão, polvo com baião da praia, bombom de mignon, frango crocante, atum selado, peixe grelhado e fettuccine com frutos do mar. Todos para uma pessoa.

Mas o Dumare também oferece opções para duas pessoas, como o Bacalhau do Zé, frigideira de frutos do mar, panela de peixada à escabeche, picanha Dumare e lombo de bacalhau. Entre os petiscos estão croquetes de siri ou camarão, bacalhau, pipoca de peixe (o pescado é servido em cubinhos), iscas de peixe empanadas, crispies e camarão no coco.

Para fechar a experiência gastronômica, o Quiosque Dumare também prepara sobremesas irresistíveis, como bolos de chocolate, cheescakes, Romeu & Julieta e sorvetes.

Nordeste no Rio

Não muito longe dali, está o Quiosque Arrastapé, especializado em gastronomia nordestina. Quase tudo no cardápio leva o nome ou expressões típicas do Nordeste brasileiro, como por exemplo as sodas artesanais. A “Arretada” é uma soda de caju e limão com espuma de banana caramelizada. Já a “Oxente” é uma soda de capim-santo com espuma tropical, enquanto a “Da Peste” é preparada com soda de maracujá e seriguela com espuma baiana.

A “Da Muléstia” é produzida com soda de pitaia, morango e graperfruit com espuma tropical. No cardápio ainda há bebidas tradicionais como a brasileiríssima caipirinha, gin, vodca, uísques, batidas e tequila. Nada mal para refrescar nesses dias quentes e no verão que bate à porta.

Até mesmo os lanches tradicionais ganham uma nova roupagem para que fiquem “regionalizados”. O Burger, por exemplo, leva carne de sol artesanal, O cachorro quente é feito com linguiça marinada no vinho tinto e molho chimichurri.

Entre as opções de refeições estão o picadinho, filé de frango, espetinho de carne de sol, picanha bovina, filé de tilápia, espaguete com camarão, nhoque com carne seca, carne de sol, moqueca de dourado, picanha fresca especial, escondidinho, totó de picanha suína, entre outras delícias.

Destaque para os pratos Arrastapé (carne de sol artesanal acompanhada de macaxeira frita, camarão, queijo coalho, farofa e molho à campanha), o Espinhaço de Boi (panelinha com ragu de costela de boi servido com uma fondue de queijo e polenta crocante) e o Arretado de Bom (carne de sol artesanal acompanhada de macaxeira frita e linguiça suína acebolada).

Carnes nobres

No outro extremo do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, há uma rede de restaurantes perfeita para os amantes de carnes nobres. O Vamo Restaurante tem a cara do Rio e conta com cinco unidades, sendo duas na Barra da Tijuca (Shopping Downtown e Avenida Belardo Bueno), Bossa Nova Mall (Centro), NorteShopping (Cachambi) e na Lagoa Rodrigo de Freitas, que foi inaugurada na semana passada.

A unidade da avenida Embaixador Abelardo Bueno, na Barra, virou um ponto de encontro entre o público jovem que ama uma happy hour, que começa a partir das 17h, regada a boa música, petiscos e drinques especiais. À noite, a partir das 20h, o público é mais voltado para casais e famílias.

Com um ambiente intimista e iluminação reduzida, o Vamo proporciona experiências gastronômicas em um universo acolhedor, moderno e ao mesmo tempo despojado. A casa segue o conceito nova iorquino de kitchen bar, com dois ambientes.

Além das carnes nobres, servidas em diversos estilos, o Vamo também possui opções mais leves, como massas e risotos, por exemplo. Experimente a Parrilha especial da casa, que certamente irá surpreender. Entre as bebidas há cervejas e vinhos nacionais e importados dispostos em invejáveis adegas.

Destaque para as opções “Da Parrilla”, como o Bife de Chorizo, de Ancho e Filé Mignon com acompanhamentos escolhidos à parte, que variam desde banana frita e farofa de ovos a palmito pupunha e Risoto Funghi. Outra sugestão são as carnes Dry Aged, novidade nas unidades. No processo Dry Aged, as carnes são maturadas a seco, de 30 a 60 dias, garantindo maciez extrema sabor diferenciado.

Apesar das carnes serem os grandes carros-chefes do Vamo, há excelentes opções de frutos do mar, como Risoto de Camarão e Bacalhau à Portuguesa. Para compartilhar, Chapa de Frutos do Mar com salmão, lula e camarão servido com arroz siciliano; Camarão empanado com arroz de limão siciliano e Camarão Gratinado, que é servido com arroz de espinafre, catupiry e batata palha.

Um genuíno mexicano

Um genuíno mexicano no coração do Rio de Janeiro. No Jardim Botânico, o Restaurante Guacamole expressa a gastronomia mexicana e sua toda cultura por meio da decoração típica, com direito a apresentação de mariatis, que circulam pelo salão se apresentando de mesa em mesa. É como se você realmente estivesse em pleno México. O ambiente é totalmente decorado, desde as paredes até o teto. São pinturas e objetos que remontam a história daquele país.

Tacos, nachos, burritos, chilaquiles, quesadillas e fajitas, tradicionais comidas típicas, compõem o cardápio do Guacamole, que também traz opções de burgers, saladas e sobremesas.

Um dos destaques são os combos (uma espécie de rodízio) para duas ou três pessoas, que trazem um pouco de cada iguaria. O Combo Taco Pollo, por exemplo, vem com dois tacos soft pollo crocante e costelinha de porco, preparada durante mais de 30 horas e regada ao molho barbecue, acompanhados de fritas.

Outro combo que se destaca é o Combo Guacamole, que contém os clássicos mexicanos: nacho de chili de carne moída, um taco soft al pastor, um taco tex mex crocante, um burrito mignon e quesadilla de frango desfiado com bacon e cheddar.

Para quem gosta de lanches, a casa tem duas opções: o Burger Bacon & Barbecoa, produzido com pão brioche, hamburger de carne angus de 180mg, mix de queijos, bacon, cebola caramelizada, molho barbacoa e maionese de abacate do Guacamole, acompanhado de fritas ou chips de tortilla; e o Burrito Burger, uma versão de hambúrguer na tortilla, também com carne angus, mix de queijos, picles, molho rosé-mex e alface americana.

Delícias veganas

Com o conceito de praticar uma filosofia de vida que transcende sua própria gastronomia, o Org Restaurante, localizado na Barra da Tijuca, oferece pratos veganos muito bem elaborados e saborosos para um público despojado que frequenta suas instalações, onde a rusticidade está presente por todos os lados.

A casa trabalha apenas com ingredientes integrais, locais, sazonais, frescos, orgânicos e não processados e não utiliza produtos industrializados ou com aditivos químicos. Os pratos são produzidos artesanalmente com cuidado aos mínimos detalhes.

O cardápio do Org Restaurante trabalha com um tipo de prato por dia. Às segundas, por exemplo, o público poderá apreciar um risoto de abóbora. Já às terças, é a vez do hambúrguer de quinoa com abacaxi grelhado. Quarta é dia de ”Jacalhau” com baroa. Às quintas o cardápio dá lugar ao croquete de batata doce recheado com catupiry de castanhas.

O fim de semana começa com uma clássica feijoada vegana com farofinha de beterraba, arroz integral e couve! às sextas e Bobó de baroa, pupunha e vegetais da horta, farofinha de banana, cúrcuma e castanhas, acompanhada de arroz integral com coco, aos sábados, com direito a entradinha de sopa do dia salada orgânica.

Todas essas delícias são assinadas pela chef Tati Lund, proprietária da casa desde 2011. Nutricionista formada pela UFRJ e chef vegetariana formada pelo Natural Gourmet Institute for Health and Culinary Arts (NY), também é especialista em queijos veganos, fermentados, chocolates e sobremesas raw pelo PlantLab na Califórnia.

É entusiasta da alimentação consciente e trabalha com produtos locais de alta qualidade, valorizando hábitos alimentares saudáveis e apoiando práticas agrícolas sustentáveis.

O jornalista Reginaldo Pupo e a repórter fotográfica Jéssica Aquino viajaram ao Rio de Janeiro com apoio da Orla Rio e Lagune Barra Hotel