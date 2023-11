Prefeitura aumenta em 330% o número de podas de árvores em 5 anos

De janeiro a outubro deste ano a Prefeitura de Guarulhos podou 4.121 árvores em mais de 40 bairros do município. O número é 330% superior ao registrado em 2017, quando 1.236 podas foram feitas. Com uma média de 400 ordens de serviço do tipo por mês, a expectativa é que até dezembro cerca de cinco mil podas sejam concluídas, desempenho semelhante ao alcançado no ano passado, com 5.249 registros.

Coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente (Sema), o desbaste é importante para evitar o crescimento excessivo e manter a saúde das árvores de forma a evitar quedas e acidentes. O serviço é feito por servidores da pasta e também por equipes terceirizadas.

“Com o reforço nas equipes, no treinamento e nos equipamentos utilizados, alcançamos um crescimento bastante significativo no número de podas realizadas nos últimos anos. Estamos trabalhando para atender o mais rápido possível à demanda, que continua alta em toda a cidade, o que acontece, em parte, devido ao grande número de espécies inadequadas ao ambiente urbano plantadas pelas administrações anteriores e também pelos proprietários dos imóveis”, afirma o secretário de Meio Ambiente, Thiago Surfista.

Para solicitar a poda de árvores localizadas em calçadas os respectivos proprietários dos imóveis devem fazer a solicitação do serviço em uma das unidades da Rede Fácil Atendimento ao Cidadão, mediante agendamento antecipado por meio do link https://facilagendamento.guarulhos.sp.gov.br/.

Em caso de contato de galhos com a rede de energia elétrica, é necessário entrar em contato com a concessionária: telefone 24 horas 0800 721 0123 / Deficientes auditivos 0800 727 2872.

Destinação

De acordo com a Sema o trabalho de poda resulta, em média, em cinco toneladas de resíduos florestais por mês. Cerca de 80% do material é reaproveitado pela Prefeitura, por meio de compostagem para a produção de adubo orgânico, do destino das folhas e dos galhos menores, e também para confecção de móveis, vigas, caibros e sarrafos, trabalho feito na Serraria Ecológica da Sema. A destinação ambientalmente correta dos resíduos evita o envio dos mesmos ao aterro sanitário, o que possibilita a economia de recursos e colabora para a preservação do meio ambiente.

Manual de arborização

A presença das árvores nas cidades é importante para manter a temperatura ambiente agradável, a limpeza do ar, a redução da poluição sonora e a manutenção de muitas espécies de pássaros, insetos e até de mamíferos, como os saguis, que dependem delas para sobreviver.

No entanto, para evitar problemas, é imprescindível escolher a espécie adequada a cada ambiente. Para calçadas, por exemplo, o ideal é dar preferência às árvores de pequeno porte que façam parte da fauna nativa, como a pitangueira, o ipê-rosa-anão e a grumixama. Para ajudar na escolha a Sema disponibiliza gratuitamente o Manual de Arborização Urbana, no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/sites/default/files/file/arquivos/manual_de_arborizacao_urbana.pdf.