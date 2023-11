Roteiro para descobrir a riqueza cultural de São Sebastião no feriadão da Consciência Negra

O feriado da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro e agora um dia de folga em todo o Estado de São Paulo, é a oportunidade perfeita para uma escapada à beira-mar antes das festas de fim de ano. São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo, com seus mais de 100 quilômetros de litoral, oferece muito mais do que praias deslumbrantes. É um destino de gastronomia e que garante memórias inesquecíveis aos visitantes, além de surpreender pelo centro histórico bem conservado, com casarões do período colonial.

Desde a serenidade de Boracéia até a exuberância de Maresias, cada praia possui seu charme único. Barra do Una, com suas águas calmas e cenário paradisíaco, oferece um refúgio tranquilo para os viajantes, enquanto Juquehy e Barra do Sahy encantam com suas areias douradas e atmosfera descontraída. Camburi e Paúba, conhecidas por suas ondas perfeitas, são o reduto dos surfistas, enquanto Santiago e Baleia revelam praias mais isoladas, ideais para um dia de relaxamento. Boiçucanga, com sua ampla faixa de areia, é perfeita para caminhadas à beira-mar, principalmente de manhãzinha ou ao cair da tarde.

Gastronomia

Além das belas praias, São Sebastião é um convite para comer e beber no mais alto nível em estabelecimentos que estão na Rota Gastronômica do Estado. Exemplo é o Restaurante Taioba, sob a habilidosa direção do chef Eudes. Com uma fusão criativa de ingredientes locais e técnicas gastronômicas inovadoras, oferece uma experiência gastronômica única. Outra opção é o Canoa, uma verdadeira ode aos sabores do mar.

A cena gastronômica de São Sebastião também conta com produtores locais como Sorvetes Rocha, que proporciona uma experiência refrescante e deliciosa que cativa os sentidos. Fundada em 1946, esta sorveteria tradicional conquistou o paladar dos visitantes com seus sorvetes feitos artesanalmente, utilizando ingredientes naturais e frutas frescas da região. Cada colherada é uma explosão de sabores autênticos.

Outro exemplo é a Cervejaria Marítima, um verdadeiro paraíso para os entusiastas da cerveja artesanal. Com uma variedade de cervejas cuidadosamente produzidas encanta os visitantes com suas criações únicas e saborosas. Igualmente é a Single Fin Gin, que produz seu destilado em um alambique de cobre em meio à deslumbrante Serra do Mar. Com um ambiente encantador e degustações que envolvem os sentidos, oferece aos visitantes uma experiência única.

Cultura afro

Neste feriadão, São Sebastião mergulha ainda mais fundo em suas raízes culturais com a festa São Sebastião Preta. Realizado de 17 a 20 de novembro no Complexo Turístico da Rua da Praia, no Centro da cidade, a festa é uma celebração ao Dia da Consciência Negra. Aberta ao público, oferece uma série de atrações artísticas e culturais, com 20 estandes que vendem pratos inspirados na gastronomia afro-brasileira e africana, bem como artesanato local. É o passeio ideal para as tardes e noites do feriado.

Além disso, São Sebastião Preta é um evento pet-friendly, permitindo ao turista desfrutar das festividades na companhia de seus animais de estimação. Prepare-se para uma viagem que não apenas relaxa o corpo na praia, mas também enriquece a alma com cultura, gastronomia e tradições afro-brasileiras.

Roteiro para o feriadão

Sábado:

Chegue a São Sebastião e comece relaxando em uma das lindas praias do litoral sul. Mais tarde, uma visita à Cervejaria Marítima localizada no centro histórico de São Sebastião e que integra a Rota Gastronômica é uma dica de ouro. Ao entardecer, mergulhe na cultura afro na São Sebastião Preta, localizada na Rua da Praia, para vivenciar performances e tradições encantadoras.

Domingo:

Explore o mar em um passeio de barco até a paradisíaca Ilha Montão de Trigo. Na volta, se entregue a uma experiência culinária no renomado restaurante Taioba, em Camburi. Não deixe de provar os gelados da Sorvetes Rocha e de visitar a destilaria Single Fin Gin para uma degustação de gim acompanhada de deliciosas comidinhas. Os três estabelecimentos estão na Rota Gastronômica.

Segunda-feira:

Aproveite para curtir o litoral norte, escolhendo um local como a Praia do Arrastão, que tem os quiosques e quadra para prática de beach tennis. Desfrute das belezas naturais e, para completar a experiência gastronômica, delicie-se com as iguarias do restaurante Canoa, conhecido por suas casquinhas de siri, peixes frescos, moquecas e caipirinhas e igualmente integrante da Rota Gastronômica.

Sobre São Sebastião

Com mais de 100 quilômetros de litoral no Litoral Norte de São Paulo, São Sebastião é uma das regiões mais encantadoras da costa brasileira. São mais de 50 praias, enseadas e ilhas emolduradas pelo encontro da Mata Atlântica com as areias brancas e o azul do mar, de Boracéia até Canto do Mar. Não à toa atrai amantes do sol, surfistas e famílias em busca de momentos inesquecíveis à beira-mar. A cidade oferece uma rica herança histórica, com igrejas seculares e charmosas construções coloniais. A gastronomia local é uma verdadeira delícia, com uma variedade de restaurantes, bares e quiosques à beira da praia, onde os visitantes podem saborear frutos do mar frescos e pratos típicos da região. Além disso, São Sebastião é um polo cultural, com eventos durante todo o ano, de festivais de música a celebrações tradicionais

Serviço

Mais informações sobre o turismo de São Sebastião em @turismosaosebastiao