Ticiano Americano assina parceria que permite servidores da Câmara se associarem ao Sesc

Os servidores públicos da Câmara de Guarulhos e seus dependentes podem, a partir de agora, participar dos serviços e atividades promovidas nas unidades do Sesc em todo o Estado, incluindo a colônia de férias em Bertioga. O benefício tornou-se realidade graças à assinatura de um convênio entre a entidade e o Poder Legislativo, firmado na tarde desta quinta-feira, 09/11, na sede do Sesc Guarulhos.

A celebração do acordo contou com o presidente da Casa, Ticiano Americano (Cidadania), e o diretor do Sesc Guarulhos, Oswaldo Almeida. O convênio tem o prazo de um ano, renovável pelo mesmo período. Segundo Almeida, a renovação leva em conta também a utilização do equipamento. “É uma honra ter a Câmara como nossa parceira. Oferecemos uma série de atividades esportivas, artísticas e sociais gratuitas e shows a preços bem reduzidos e é importante que as pessoas aproveitem e usem bastante o Sesc, até para justificar a futura renovação”, enfatizou.

As tratativas com o Sesc para firmar este convênio se iniciaram em 2019, mas a pandemia do coronavírus freou as conversas, retomadas este ano.Para Ticiano Americano, a possibilidade de o servidor usufruir vai ser um incentivo. “O convênio vai beneficiar todos da Câmara, efetivos e comissionados, o funcionário vai se motivar mais ainda, sabendo que ele e a família vão poder fazer uma ginástica, nadar, assistir a shows, enfim, ter momentos de lazer, cultura e cuidar da saúde”, afirmou o presidente da Câmara.

Nos próximos dias, os servidores da Câmara terão à disposição um link para fazer seu cadastro, ao custo de R$ 30. A carteirinha será virtual, acessada pelo celular por meio de um aplicativo. Os dependentes, incluindo filhos de até 20 anos, poderão se associar posteriormente, ao custo também de R$ 30 por família. Para isso, deverão se dirigir pessoalmente ao Sesc de Guarulhos, na Rua Guilherme Lino dos Santos, 1200, no Jardim Flor do Campo.

Vale lembrar que a inscrição se refere à categoria Matrícula de Interesse Social-MIS, ou seja, a prioridade nas matrículas para cursos e esportes é para o portador da carteirinha da categoria Plena, oferecida para os trabalhadores do comércio. Entre os benefícios não estão incluídos tratamentos odontológicos nem reservas para estadias na unidade do Sesc de Bertioga em períodos de alta temporada.

