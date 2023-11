GCM presta socorro a motorista de ônibus que sofreu infarto na região central

Agentes da Inspetoria de Trânsito da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prestaram socorro a um condutor de ônibus intermunicipal que apresentava quadro de infarto cardíaco na última terça-feira (14) na praça Getúlio Vargas, no Centro, após serem chamados por ele e por passageiros.

Uma GCM, graduada em enfermagem e instrutora de primeiros socorros na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Guardas, efetuou as manobras necessárias no motorista, as quais permitiram o seu encaminhamento imediato ao Hospital Bom Clima em uma viatura da corporação, onde seu quadro de saúde foi estabilizado. Ele já recebe a visita de familiares.

Saber reconhecer os sinais de infarto cardíaco é fundamental para salvar vidas. Os profissionais da GCM são ensinados na formação e nos cursos de reciclagem e atualização a fim de reduzir o risco de morte de pessoas acometidas com a condição, que pode se agravar com a demora no socorro.

Um inspetor de tráfego da empresa de ônibus compareceu à inspetoria e removeu o veículo, alocando os passageiros em outro coletivo.