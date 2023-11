Defesa Civil redobra a atenção com possibilidade de temporais no final de semana

O prefeito Guti participou nesta sexta-feira (17) de uma reunião para o alinhamento de ações de segurança diante da previsão de temporais de 60 a 100 mm e de rajadas de vento de até 80 km/h que devem atingir a Região Metropolitana de São Paulo até domingo (19). Com o planejamento, a Prefeitura de Guarulhos já redobrou a atenção das equipes de atendimento a emergências causadas por condições climáticas de risco.

A reunião formou um gabinete de crise com membros da Defesa Civil, da Sabesp, representantes das concessionárias de energia e outras autoridades. Em Guarulhos, uma força-tarefa irá monitorar a cidade e atenderá prontamente aos chamados da população, que podem ser feitos pelo telefone 199, que funciona ininterruptamente.

Guti publicou um vídeo em suas redes sociais para informar ao cidadão quanto aos cuidados necessários em casos de emergência. “Peço ao morador que tome cuidado, não estacione o seu veículo embaixo de árvores, não fique dentro do carro se esses ventos fortes começarem e afaste-se de janelas. Busquem abrigar-se da melhor forma possível”, orientou.

A condição para as chuvas fortes foi criada pelo acúmulo de calor dos últimos dias. No entanto, mesmo fora das épocas quentes, a força-tarefa seguirá ativa com as equipes de zeladoria e da Defesa Civil, que priorizam diariamente as ações de prevenção aos riscos climáticos, como o desassoreamento de córregos, a limpeza de ruas e bueiros, além de vistorias para acompanhar a evolução e a redução dos riscos em áreas sensíveis a desastres naturais.