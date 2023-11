Ensino Médio terá 70% de aumento nas aulas de matemática e 60% nas de português

Em resposta à demanda de estudantes e professores, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc) vai ampliar em 60% o tempo destinado à aprendizagem de língua portuguesa e em 70% à matemática do Ensino Médio a partir de 2024, além de incluir aulas de geografia, história e física na 3ª série do Ensino Médio.

Outra novidade prevista para o próximo ano letivo é a inclusão de aulas de educação financeira para estudantes dos 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.

Este ano, o Governo do Estado de São Paulo, a partir da escuta realizada com estudantes e profissionais da educação, optou por simplificar a oferta de itinerários formativos do Ensino Médio — de 12 para três itinerários formativos, incluindo o Ensino Técnico — e ampliar a carga horária das disciplinas de matemática, língua portuguesa, física, geografia e história.

Para o aprendizado de língua portuguesa, a carga horária será alterada da seguinte forma:

• Na 3ª série, será ampliada de duas para três aulas de língua portuguesa e outras duas de redação e leitura;

• Na 2ª série, além das três aulas semanais, os estudantes terão outras duas aulas de redação e leitura;

• Na 1ª série do Ensino Médio, atualmente são cinco aulas semanais destinadas a essas aulas. A partir de 2024, serão seis aulas semanais, contando com quatro específicas de língua portuguesa e duas de redação e leitura.

Para o aprendizado de matemática, a carga horária será ampliada da seguinte maneira:

• Na 3ª série, os estudantes passam a ter três aulas de matemática (ante a duas oferecidas em 2023) e outras duas aulas de educação financeira;

• Na 2ª série, serão mantidas as atuais três aulas, mais duas aulas de educação financeira;

• Na 1ª série do Ensino Médio, serão cinco aulas de matemática e duas de educação financeira.

Física, geografia e história de volta à 3ª série do EM

As disciplinas de física, geografia e história serão reintegradas à matriz curricular da 3ª série do Ensino Médio com duas aulas na semana para cada disciplina, em resposta à demanda de estudantes e professores da rede.

Até 2023, essas três disciplinas não estavam contempladas na matriz curricular da 3ª série do Ensino Médio.

Implantação de educação financeira

Além de duas aulas para cada série do Ensino Médio, estudantes do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental também terão uma nova disciplina para complementar a aprendizagem de matemática: as aulas de educação financeira.

“A proposta é de que as aulas de educação financeira sejam ministradas de forma a atrelar ensino-aprendizagem com a realidade de cada aluno, de cada comunidade escolar. Por aqui, estamos estabelecendo um processo que não se limite a ensinar um estudante a aplicar o seu dinheiro, mas também a não se endividar. Temos excelentes iniciativas de escolas que, antes mesmo de inserirmos a educação financeira, já tem modificado a relação de suas comunidades com o tema”, afirma o secretário da Educação, Renato Feder.

Escolas que trabalham o assunto com seus estudantes já têm colhido frutos das aulas de educação financeira. Na Escola Estadual Professor Carlos de Laet, localizada na zona norte da capital, os adolescentes levaram o aprendizado para a comunidade. Percebendo uma quantidade significativa de pais e membros da comunidade que trabalham informalmente, os estudantes organizaram um “gabinete do microempreendedor” e auxiliaram os adultos a se registrarem como microempreendedores individuais (MEIs).

Mais distante da capital, em São José do Rio Preto, as aulas de educação financeira foram implantadas pela Escola Estadual Pio X com objetivo de aumentar o engajamento de pais e alunos no dia a dia da escola e desenvolver suas competências socioemocionais. Atualmente, os alunos têm até uma moeda virtual interna, a Pio Coins.