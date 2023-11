Guarulhos participa do concurso estadual Miss e Mister Melhor Idade

Dora Horta e Orismildo Ribeiro Dantas, Miss e Mister Melhor Idade 2023 em Guarulhos, representaram a cidade no concurso estadual, que aconteceu na noite desta terça-feira (21) no Clube Círculo Militar de São Paulo, no Ibirapuera. A miss guarulhense foi eleita a quarta idosa mais bela do Estado, enquanto que o mister ficou em 11º lugar.

“Nossa cidade foi muito bem representada. Além disso, foi muito emocionante ver um salão repleto de idosos vivendo de forma plena, com incentivo à autoestima, participando ativamente das atividades propostas”, disse o secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, Fábio Cavalcante.

Miss e Mister 2023

Os representantes de Guarulhos, Dora Lícia Gimenes Horta, de 64 anos, e Orisnildo Ribeiro Dantas, de 61, foram eleitos no último dia 5 de setembro em cerimônia realizada no Adamastor. A escolha dos casais vencedores aconteceu após os desfiles individuais dos participantes, sempre acompanhados de manifestações fervorosas de familiares e apoiadores.