Guarulhos será contemplada com 900 unidades do novo Minha Casa Minha Vida

A Prefeitura de Guarulhos será contemplada com o retorno dos sorteios do novo programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) com mais 900 unidades habitacionais para a população da cidade. A construção das novas unidades será feita nos Conjuntos Habitacionais de Interesse Social (CHIS) Santa Cecília I, Santa Cecília I, São Judas Tadeu V, Sítio dos Morros, Jardim Álamo e Portal Pimentas.

O anúncio da 1ª seleção de propostas para o novo MCMV direcionadas à faixa 1 do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) foi realizado na tarde desta quarta-feira (22) pelo governo federal e irá contemplar famílias com renda de até dois salários-mínimos (R$ 2.640).

O programa auxilia as famílias de diferentes faixas de renda a conquistarem a casa própria. “Essas novas habitações irão atender às necessidades das pessoas que mais precisam. Nós iremos melhorar a qualidade de vida de mais 900 famílias”, ressaltou o prefeito Guti.

O secretário de Habitação, João Dárcio, e Jorge Tadeu Mudalen, subsecretário de Articulação e Representação do município de Guarulhos em Brasília, também estiveram na capital federal com o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, para acompanhar o anúncio.

Cadastros

As inscrições no programa Minha Casa Minha Vida podem ser feitas presencialmente na Secretaria de Habitação, com agendamento pelos telefones (11) 2088-5632 / 5633 ou pelo site https://schis.guarulhos.sp.gov.br/login.php.