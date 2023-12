Como montar seu próprio PC gamer

Para a maioria dos jogadores profissionais, o PC é o console preferido. Além disso, é o formato mais versátil para jogar videogames, pois permite personalizar ao máximo os componentes e sua disposição.

Caso estiver pensando em montar o seu próprio PC gamer, vamos detalhar abaixo os principais aspectos que deve considerar na hora de realizar a tarefa. Também recomendaremos algumas opções de componentes adequadas para diferentes orçamentos e estilos.

O que é preciso para montar um PC gamer?

Para começar, é importante destacar que o suporte básico de um PC gamer é o gabinete, também chamado de case, onde a placa-mãe com todos seus componentes, o sistema de refrigeração e a fonte são acomodados. É, essencialmente, a caixa que protege todas as peças internas do computador. Apesar de que normalmente seja equipado com luzes LED coloridas e ofereça um visual atraente, o importante do case é que possua espaço suficiente e uma distribuição adequada para acomodar os componentes. Portanto, na hora da escolha pelo modelo ideal, é essencial levar em consideração esses aspectos, além da questão estética.

Por outro lado, temos também os periféricos, que são todos os elementos que não são instalados no gabinete. Isso inclui, por exemplo, o monitor 27 polegadas, o teclado, os alto-falantes e o mouse. Obviamente, todos esses elementos são essenciais para garantir uma experiência imersiva e confortável durante os jogos. Por isso, além de uma boa capacidade de processamento gráfico, um bom PC gamer deve incluir periféricos de qualidade destinados a melhorar a experiência do usuário.

Como escolher os componentes internos de um PC gamer?

Se a ideia é montar o PC a partir dos componentes internos, ou seja, tudo o que é instalado na placa-mãe e acomodado dentro do gabinete, é necessário levar em consideração alguns aspectos essenciais. Confira.

Processador: O processador é o cérebro de todo computador. Sem um bom processador como base, o sistema nunca terá a capacidade de processar jogos com gráficos exigentes ou multitarefa. Para quem possui um orçamento médio, uma excelente opção é o processador AMD Ryzen 5, que oferece alto desempenho a um preço acessível. Já para quem procura algo mais potente e não se importa com o preço, os processadores da linha i7 e i9 da Intel são escolhas incríveis.

RAM: A memória RAM ajuda a processar os dados executados pelo processador de forma simultânea. Mesmo com um processador poderoso, se houver pouca memória, o computador ficará travando, desligando sozinho. O mínimo de memória recomendado para um bom PC gamer é 12GB, embora o ideal seja contar com pelo menos 16GB. Além disso, é importante considerar o tipo de conector de memória, já que os conectores do tipo DDR5 apresentam melhorias significativas em termos de velocidade de leitura e gravação.

Armazenamento interno: Com a chegada das unidades de estado sólido (SSDs) ao mercado, houve uma revolução impressionante no setor da tecnologia, resultando em computadores mais poderosos e eficientes. Por isso, é super recomendada a escolha de um SSD em vez de um disco rígido na hora da montagem do PC, pois melhora de forma significativa o desempenho de qualquer dispositivo.

Placa de vídeo: Esse componente é essencial para o processamento adequado dos gráficos dos games. No entanto, escolher uma boa placa não se resume apenas a comparar a memória dedicada. Também deve ser levado em consideração o sistema de resfriamento e a GPU. Existem várias tabelas de benchmark (avaliação comparativa) disponíveis na web que classificam os modelos por potência e preço, para que cada usuário possa fazer sua própria avaliação e escolher a melhor opção de acordo com suas necessidades.

Além desses aspectos, é fundamental contar com uma boa placa-mãe que suporte atualizações para futuras trocas de componentes obsoletos ou para dar um upgrade no PC ao longo do tempo. Uma fonte de alimentação de qualidade também é um elemento importante para garantir o funcionamento adequado de todos os componentes.

Como escolher os periféricos?

Como mencionado acima, um dos periféricos mais importantes é o monitor. O tamanho mínimo recomendado para jogar videogames é o de um monitor 27 polegadas, para visualizar todos os detalhes sem forçar os olhos e garantir uma experiência bem imersiva. Além disso, é importante que possua resolução de no mínimo 2K, com uma taxa de atualização de pelo menos 144Hz e um tempo de resposta entre 1ms e 2ms, para que a jogabilidade seja fluida e nenhum detalhe seja perdido. Painéis do tipo IPS oferecem as melhores definições em termos de qualidade de cor e contraste.

O teclado é outro elemento essencial para os gamers. Os teclados mecânicos são certamente a melhor opção, pois possuem menor tempo de resposta em comparação com outros modelos, sensibilidade ajustável e, acima de tudo, maior durabilidade, evitando trocas constantes devido ao desgaste das teclas por uso intensivo.

O mouse é um periférico tão importante quanto os outros. O ideal é encontrar um modelo ergonômico, com botões resistentes e sensibilidade configurável para melhor adaptabilidade aos diferentes estilos de jogo.

Por último, para finalizar nossas recomendações sobre dispositivos eletrônicos periféricos, existe a opção de comprar alto-falantes de boa qualidade, ou, como muitos gamers preferem para uma experiência mais envolvente, investir em fones de ouvido. No que respeita a dispositivos de áudio, é possível escolher entre diversas alternativas de alta qualidade, dependendo das preferências individuais e do orçamento disponível.