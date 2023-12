Natal das Artes destaca extensa programação cultural no Lago de Vila Galvão

Nos dias 8, 9, 10, 16 e 17 de dezembro, das 15h às 20h, a praça Cícero de Miranda, no Lago de Vila Galvão, recebe o Natal das Artes, evento tradicional que integra o calendário de aniversário da cidade e as festividades natalinas. Realizado pela Prefeitura de Guarulhos por meio da Secretaria de Cultura, o Natal das Artes oferece diversidade de produtos manuais e artesanais, além de rica programação com atrações culturais. O evento é gratuito e tem classificação livre.

Na Feira de Artes e Artesanato os visitantes do lago podem encontrar opções de artigos diferenciados e produtos exclusivos, ideais para presentear alguém especial. Além disso, a compra de artesanatos de artistas da cidade valoriza a produção local e fomenta a economia solidária.

Crochê, tricô, costura, pintura em tela e caricatura são algumas das técnicas utilizadas pelos mais de 20 artesãos e artistas da cidade que expõem seus trabalhos, cada qual com suas características e exclusividade.

Programação cultural

O Natal das Artes conta com atrações culturais e apresentações musicais dos mais diversos estilos, como a tradicional Orquestra de Violeiros Coração da Viola, que há mais de 40 anos preserva o tradicional cancioneiro regional e as modas de viola.

O evento tem presenças confirmadas de Vera Bianca e banda, que desde 2017 coordena o projeto Café Moda e Viola, o grupo Amigos do Sertão, que vê na música um instrumento de transformação social, e a cantora Milena Santana, participante do programa Mulheres Que Cantam e Miss Plus Size 2022.

Com repertório de pop, rock e música brasileira, a cantora Larissa Godoy apresenta novo projeto e estilo. Já o Expresso Pitangueira traz uma proposta de sonoridade contemplativa com influências de samba, jazz e soul. O cantor e compositor Ricardo Fheoli faz apresentação com voz e violão e a Jhon Turner Band apresenta repertório com clássicos do rock.

Além dos espetáculos musicais, a apresentação de danças com As Amigas Tops, grupo formado por mulheres acima de 50 anos apaixonadas pela arte da dança, promete abrilhantar ainda mais o evento.

Confira a programação

Sexta, 8 de dezembro

16h – Orquestra de Violeiros Coração da Viola

17h – Amigas Tops – dança

18h – Expresso Pitangueira

Sábado, 9 de dezembro

16h – Larissa Godoy

18h – Jhon Turner Band

Domingo, 10 de dezembro

15h30 – Vera Bianca, banda e amigos

18h – Ricardo Fheoli

Sábado, 16 de dezembro

16h – Millena Santana

18h – Amigos do Sertão

Domingo, 17 de dezembro

18h – Jhon Turner Band