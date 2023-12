Adamastor recebe exposição em homenagem aos imigrantes italianos

Entre os dias 4 de dezembro e 22 de fevereiro, de segunda-feira a domingo, das 9h às 22h, o salão de exposições do Centro Municipal de Educação Adamastor recebe Nonni di São Paulo, mostra que apresenta histórias de avôs e avós entre 70 e 90 anos. O evento de abertura na próxima segunda-feira (4), às 15h, contará com uma roda de conversa com Oliviero Pluviano, curador da mostra. A entrada é gratuita e a classificação, livre.

A mostra reúne mais de 70 depoimentos coletados por Pluviano, jornalista italiano radicado no Brasil, com o objetivo de registrar histórias de vida e compor um mosaico da imigração italiana no país.

Em Guarulhos a mostra traz um pouco da história da cidade, refletida em depoimentos das famílias Faccini, Monte Santo e Trevisan. A exposição apresenta ainda a trajetória da Lisena Montanaro, uma das Mães de São Vito que embarcou para o Brasil em 1955, dois dias depois de completar 18 anos, Bruna e Giorgio Maschietto, ambos da região do baixo Vêneto e que chegaram em terras brasileiras em 1955 e 1953, respectivamente, e Mino Carta, responsável pela fundação das revistas Veja, IstoÉ, Carta Capital e Quatro Rodas, do Jornal da Tarde e do Jornal da República, dentre outras personalidades.

Nonni di São Paulo

A primeira exposição Nonni di São Paulo foi realizada em 2020, no Museu da Imigração, na capital, com 50 depoimentos cuidadosamente selecionados. Desde então a mostra tem circulado pelo interior do Estado e a cada cidade que visita o curador realiza pesquisa e adiciona histórias de vida mostrando a presença dos italianos.

“Não importa se nasceram na Itália ou se são descendentes. É irrelevante se falam italiano ou o dialeto de alguma região italiana ou, ainda, somente o português. O que é importante é que tenham uma bonita história para contar, uma narrativa que faça sonhar, que se assemelhe a uma fábula fantástica: a realidade, bem se sabe, é repleta de surpresas e sonhos tanto quanto a fantasia”, comenta Pluviano, que entrevista migrantes italianos entre 70 e 90 anos desde 2013.

Realizada com o apoio do Consulado-Geral da Itália em São Paulo e com o patrocínio da Bauducco, a exposição Nonni di São Paulo tem o apoio cultural da Prefeitura de Guarulhos e do programa Mais Futuro, que por meio da Secretaria de Cultura objetiva a circulação de programação artística de qualidade nos espaços públicos da cidade.

Serviço

O Adamastor fica na avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo.