Espetáculo de dança no Teatro Padre Bento está no circuito das comemorações de Guarulhos

Para celebrar o aniversário de 463 anos da cidade de Guarulhos, nesta sexta-feira (8), às 19h, o Teatro Padre Bento recebe o Guarulhos em Dança, evento de confraternização com coreografias nas categorias dança contemporânea, balé infantil, dança cigana, dança do ventre e jazz. A entrada é 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a entidades filantrópicas da cidade. O evento é livre para todas as idades.

A abertura da programação conta com show do músico Raul Carneiro, que apresenta sucessos ciganos interpretados por bailarinas de danças étnicas. Na sequência a celebração traz coreografias de escolas e companhias de dança da cidade: Corpo Urbano em Movimento (Danilo Firmo), Cia. Khalina Aymelek (Khalina Aymelek), Cia. Hachi (Carol Nassyn), Espaço de Danças e Terapias Lihra Neffer (Lihra Neffer), Mistério 2D Crew (Mickey) e Instituto Don Legal (Gabriela Costa).

No total serão 85 bailarinas, 19 coreografias e uma performance do grupo Corpo Urbano em Movimento de dança contemporânea, que fechará as apresentações da noite.

A escolha do icônico Teatro Padre Bento leva em consideração sua referência nas artes da cidade. O espaço abriga os cursos livres da Escola Viva de Artes Cênicas, com aulas de teatro, circo e dança oferecidas gratuitamente pela Secretaria de Cultura aos munícipes.

Guarulhos em Dança é uma iniciativa da Prefeitura de Guarulhos, que por meio da Secretaria de Cultura objetiva a circulação de eventos artísticos nos espaços públicos da cidade.

Serviço

O Teatro Padre Bento fica na rua Francisco Foot, 3, Jardim Tranquilidade.