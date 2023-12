Sob a presidência de Ticiano Americano, Câmara Municipal é a mais produtiva em 15 anos

O presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Ticiano Americano, fechou os trabalhos legislativos de seu primeiro ano de mandato à frente da maior Câmara do Estado de São Paulo, depois da Capital, comemorando a implantação do programa que vai eliminar o uso de papel na Casa, aumentando a transparência, reduzindo os gastos e sendo ambientalmente responsável.

Mas além dessa meta alcançada por Ticiano, 2023 ficará marcado como o ano em que a Câmara Municipal mais produziu em plenário em 15 anos. Nenhuma das 7 presidências anteriores analisaram e aprovaram tantos projetos com a atual gestão.

Entre projetos de lei, de decreto legislativo, de emenda à Lei Orgânica Municipal e de Resolução, o plenário da Câmara de Guarulhos aprovou, só em 2023, 168 proposituras, a maioria de autoria dos vereadores (97). Projetos de autoria do Poder Executivo aprovados foram 71.

Se contarmos apenas projetos de lei (da Prefeitura e de vereadores), a Câmara aprovou 141 textos em plenário. Desde 2008 o Legislativo não produzia tanto como nesta gestão encabeçada por Ticiano Americano. Os presidentes anteriores foram, em ordem cronológica decrescente: Martello, Jesus, Eduardo Soltur, Jesus, Soltur (mais dois mandatos) e Alan Neto.

Economia e prioridade

O perfil inovador do presidente Ticiano Americano não serviu apenas para criar o programa Câmara Sem Papel e ter a melhor produção em plenário em uma década e meia. O jovem político também se destacou ao trocar projetos em andamento na Casa para ampliar o repasse de recursos para duas áreas importantes, como a saúde e o esporte.

Ao economizar boa parte do orçamento da Câmara, Ticiano aumentou o repasse para os hospitais Stella Maris e Jesus, José e Maria em R$ 10 milhões ainda neste ano. E, em atitude parecida, está levantando verba para a reforma dos ginásios Paschoal Thomeo e Fioravante Iervolino.

Em recente reunião no Paço Municipal, Ticiano levou representantes de diversas modalidades esportivas e teve o compromisso assumido pelo prefeito Guti de que as reformas das duas importantes praças esportivas serão feitas assim que o recurso entrar nos cofres da Prefeitura.

Funcionalismo

A atuação do presidente Ticiano Americano também foi pautada em benefício do servidor público da Câmara. Algumas ações tiveram destaque, como: o estabelecimento do Teletrabalho; o retorno das Comissões de Avaliação de Desempenho; o Auxílio Saúde; o convênio com o Sesc para os servidores e familiares; a readequação da infraestrutura de salas e departamentos da Casa; o reestabelecimento do convênio consignado; e a flexibilização do uso de roupas pelos servidores em períodos de calor intenso.