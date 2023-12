Governo do Estado confirma a Guti acesso do Rodoanel até o aeroporto e projeto do trem até Bonsucesso

O secretário de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo, Rafael Benini, se reuniu nesta quinta-feira (21) com o prefeito de Guarulhos, Guti, no Paço Municipal, para discutir algumas obras que devem ser realizadas no município, como o acesso do Rodoanel Norte ao aeroporto internacional e a extensão da Linha 13 da CPTM até a região de Bonsucesso.

Durante o encontro, Guti ouviu do representante do Governo do Estado que a ligação entre o aeroporto e o trecho Norte do Rodoanel, cujas obras devem ser reiniciadas no início do próximo ano, será realizada, inclusive com alças de acesso ao município na altura do bairro Haroldo Veloso. “Esta é uma antiga reivindicação de Guarulhos. Tínhamos o compromisso da gestão passada de incluir essa obra na concessão do Rodoanel. Agora, o atual governo confirma que o importante acesso ao aeroporto e à nossa cidade será concluído”, afirmou Guti.

Em relação ao programa de Mobilidade Urbana do Governo do Estado, que inclui a concessão da Linha 13, que chega ao aeroporto, em um pacote que prevê também as linhas 11 e 12, o secretário estadual detalhou o projeto, que prevê mais quatro estações em Guarulhos. “Desta forma, vamos atender a antigos pleitos da população, com investimentos na região de Guarulhos e maior integração com o centro de São Paulo, reduzindo em até 55 minutos a duração das viagens”, detalhou Rafael Benini durante o encontro.

O projeto prevê a extensão em 10 quilômetros da Linha 13-Jade com a construção das estações Jardim dos Eucaliptos, São João, Jardim Presidente Dutra e Bonsucesso. Segundo estudos do Governo do Estado, a linha, que hoje atende cerca de 13 mil passageiros por dia, poderá receber até 300 mil. Atualmente a linha 13-Jade parte da estação da Luz, no Centro de São Paulo, até a Engenheiro Goulart, na zona leste da Capital, de onde vem até Guarulhos, que conta com as estações Cecap e Aeroporto.

A reunião com o secretário Rafael Benini teve a participação dos secretários municipais de Governo, Edmilson Americano, de Obras, Francisco Carone, de Transportes e Mobilidade Urbana, Luigi Lazzuri, do chefe de gabinete, Maurício Segantin, do subsecretário de Articulação e Representação, Jorge Tadeu Mudalen, e do deputado estadual Jorge Wilson Xerife do Consumidor, líder do governo Tarcísio de Freitas na Assembleia Legislativa.