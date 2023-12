Rede municipal de Educação encerra o ano letivo nesta sexta-feira em Guarulhos

Alunos das 258 escolas da rede municipal de Guarulhos, entre as unidades da rede própria e parceira, encerram o ano letivo de 2023 nesta sexta-feira (22). Ao todo mais de 120 mil alunos terão um período de descanso das aulas, que deve durar até o início de fevereiro do próximo ano.

Entre 25 e 29 de dezembro o expediente nas escolas da Prefeitura ficará suspenso. O retorno de atendimento das secretarias das unidades escolares começa a partir do dia 2 de janeiro, das 8h às 17h. Já o ano letivo de 2024 tem início em 6 de fevereiro.

No período de férias uma excelente opção de lazer e entretenimento para as crianças é o projeto Férias nos CEUs, com atividades recreativas e gratuitas no Cemear e nos Centros de Educação Unificados da cidade. Para se inscrever os interessados devem comparecer à unidade mais próxima de sua residência, das 8h às 17h. Os pais ou responsáveis pela criança precisam apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

Desenvolvida pelo programa Mais Futuro no mês de janeiro, das 8h às 12h e das 13h às 17h, a ação tem como tema Direito de Brincar: Explorar a Imaginação por meio da Linguagem, e vai oferecer atividades de lazer como oficinas, passeios, gincanas interativas, jogos cooperativos e adaptados, pintura, desenho, brincadeiras populares, além de duas refeições por dia aos participantes.

Para conferir os endereços dos CEUs de Guarulhos acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/centros-de-educacao-unificados-ceus.