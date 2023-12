Homem nu é flagrado dançando em meio a temporal no Aeroporto de Guarulhos

Um homem nu foi flagrado descendo as escadas de um avião e iniciando uma dança em meio a um temporal no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na tarde do último sábado (23). Após a dança inusitada, o homem saiu correndo pela pista aparentemente sem medo de se ferir.

Em nota, a concessionária que administra o aeroporto confirmou que ele foi retirado do local pela equipe de segurança e foi encaminhado para os agentes da Polícia Federal. O avião do vídeo pertence à empresa Air Canadá, e não se sabe ao certo o motivo pelo qual o homem estava no local naquela situação