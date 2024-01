Quatro UBS’s abrem em Guarulhos no sábado pelo programa Saúde Agora

Neste sábado (13) a Prefeitura de Guarulhos abrirá quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS), das 8h às 16h, como parte do programa Saúde Agora com o objetivo de atender a população em cada uma das quatro regiões de saúde da cidade (Centro, Cantareira, São João e Pimentas). As unidades em funcionamento serão Jardim Paraventi, Belvedere, Jardim Presidente Dutra e Parque Jandaia.

Apenas consultas médicas e exames de Papanicolau devem ser agendados previamente nas UBS ou por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (http://bit.ly/3E13Wek). Serviços como testagem rápida para detecção de covid-19, HIV, sífilis e hepatites B e C, retirada de medicamentos, aferição de pressão arterial e glicemia mediante pedido médico, além de curativos e vacinação, serão disponibilizados por demanda espontânea, sem agendamento.

Ações de educação em saúde

Em celebração ao Janeiro Branco, mês voltado para a conscientização sobre os cuidados com a saúde mental e emocional da população, as quatro UBS realizarão palestras nas salas de espera. O intuito é sensibilizar os munícipes sobre a importância da prevenção de doenças relacionadas ao estresse, como ansiedade, depressão e pânico. Além disso, também será abordada a cultura de paz.



Serviço



UBS Jardim Paraventi: rua Vila Lobos, 340, Jardim Pinhal



UBS Belvedere: estrada Municipal, 475, Jardim Belvedere



UBS Jardim Presidente Dutra: rua Nova York, 375, Jardim Presidente Dutra



UBS Parque Jandaia: rua Porto Alegre, 446, Parque Jandaia

