Guarulhos HOJE comemora 16 anos com show do Roupa Nova

O jornal Guarulhos HOJE vai comemorar 16 anos com uma grande festa no novo Espaço Inter. A celebração será no dia 4 de abril e no comando da festa estará a Banda Roupa Nova com seu show de 40 anos. São esperadas duas mil pessoas que prestigiarão o principal jornal da cidade.

Prestes a completar mais um ano, o Guarulhos HOJE conta a história do município com transparência, seriedade, imparcialidade e profissionalismo. Em quase quatro mil edições o jornal traz notícias de su­peração, desenvolvimento, avanços e conquistas. São quase 400 mil seguidores nas redes sociais que dia a dia, não apenas prestigiam o trabalho desenvolvido pela equipe, mas também contribuem com sugestões, opiniões e críticas.

Já o show do Roupa Nova é um presente para todos os que acompanham a trajetória do grupo, desde a década de 1980. Grandes hits, como “Clarear”, “Whisky a Go-Go”, “Dona”, “Volta pra Mim”, “Anjo”, “Seguindo no Trem Azul”, “A Viagem”, entre outras, não irão ficar de fora do repertório. A abertura ficará por conta dos Mamonas Assassinas, formada pelos integrantes que protagonizaram o filme em homenagem a banda guarulhense.

Serviço:

4 de abril, às 19h

Espaço Inter: avenida João Cavalari, 83 – Vila Hermínia.

Informações

[email protected]

(11) 99975-1318 (apenas WhatsApp)