Roupa Nova, Maiara e Maraisa, Joelma e The Calling: grandes shows acontecem no Espaço Inter em abril

O Espaço Inter está pronto para agitar Guarulhos com uma programação musical imperdível durante o mês de abril. Prepare-se para vivenciar noites memoráveis com a presença de artistas renomados, que prometem fazer o público dançar, cantar e se emocionar.

Banda Roupa Nova – Uma Jornada pelos Hits dos Anos 80

Data: 4 de abril

No dia 4 de abril, celebrando o aniversário do jornal Guarulhos HOJE, a lendária Banda Roupa Nova trará uma verdadeira viagem ao passado, repleta de grandes sucessos da década de 1980. Hits como “Clarear”, “Whisky a Go-Go”, “Dona”, “Volta pra Mim”, “Anjo”, “Seguindo no Trem Azul” e “A Viagem” serão entoados em uma apresentação que promete resgatar a nostalgia da época. A abertura ficará por conta da empolgante banda cover dos Mamonas Assassinas, garantindo uma noite cheia de energia e diversão.

Maiara e Maraisa – O Feminejo em Destaque

Data: 11 de abril

No dia 11 de abril, Guarulhos se rende ao feminejo com o show da dupla Maiara e Maraisa. As irmãs gêmeas, grandes representantes desse gênero musical, prometem uma apresentação repleta de hits, incluindo sucessos como “Medo Bobo”, “Todo Mundo Menos Você”, “Aí Eu Bebo”, “Sorte Que Cê Beija Bem” e muito mais.

Joelma – Uma Noite de Estrelato

Data: 12 de abril

No dia 12 de abril, o Espaço Inter reserva um mega show com a diva Joelma. Com uma carreira brilhante, Joelma é reconhecida como uma das recordistas de vendas de discos no Brasil, acumulando prêmios importantes da música. Os fãs podem esperar uma apresentação cheia de energia, com os maiores sucessos da cantora.

The Calling – Rock Alternativo para Todos os Gostos

Data: 27 de abril

Encerrando o mês com chave de ouro, no dia 27 de abril, Guarulhos receberá a banda norte-americana The Calling. Prepare-se para uma noite de rock alternativo com hits como “Wherever You Will Go”, “Adrienne”, “Nothing’s Changed”, “Could It Be Any Harder”, “Final Answer” e “Just That Good”. Uma experiência única para os amantes do gênero.

Além destes eventos, o Espaço Inter ainda reserva muitas surpresas para os próximos meses. Fique atento, pois estão programados shows incríveis com os cantores Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Thiaguinho e outros grandes nomes. O Espaço Inter, projetado para acomodar até sete mil pessoas e totalmente climatizado, é o lugar ideal para viver momentos únicos em diversos tipos de eventos, desde shows memoráveis até feiras e exposições. Garanta já seus ingressos e faça parte dessas noites que ficarão marcadas na história musical de Guarulhos!

Espaço Inter: Avenida João Cavalari, 83 – Vila Hermínia.