Homens são presos por furtar jazigos do Cemitério São Judas

Agentes da Ronda Ostensiva (Romu) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam dois homens nesta quinta-feira (18) no Cemitério São Judas Tadeu, no Picanço, por furto de placas confeccionadas em bronze para jazigos. A Central 153 da GCM recebeu a denúncia e acionou as equipes pelo sistema de radiocomunicação, o que possibilitou o rápido flagrante dos acusados ainda no interior do cemitério.

Com eles havia duas mochilas com ferramentas e várias peças em bronze retiradas dos túmulos. Um deles já tinha passagem pelo sistema prisional por roubo, artigo 157 do Código Penal.

Diante das evidências os homens e os materiais apreendidos foram apresentados à autoridade de plantão no 2° Distrito Policial, que ratificou a prisão em flagrante e lavrou boletim de ocorrência por furto, artigo 155 do Código Penal. Os autores ficaram detidos e à disposição da Justiça. O material foi restituído ao cemitério para os serviços de reposição.

- PUBLICIDADE -