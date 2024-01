Europa em Monte Verde: pousada remete aos bucólicos vilarejos italianos e franceses

Reginaldo Pupo

A Europa é conhecida em todo o mundo por conta de alguns países que possuem cenários bucólicos e cinematográficos, como a região da Toscana (Itália), a cidade de Provence (França), os vilarejos de Albarracín (Espanha) e Volendam (Holanda), entre tantos outros destinos pitorescos.

Mas no próprio Brasil existem diversos lugares que nos remetem a esses cenários incríveis. Um deles está localizado a menos de 170km de São Paulo, no distrito de Monte Verde, sul de Minas Gerais.

A Estalagem Spiller é uma charmosa pousada com arquitetura peculiar que faz lembrar a magia dos vilarejos italianos, franceses e holandeses, com instalações de tijolinhos à vista que abrigam algumas das confortáveis acomodações. Corredores repletos de hortênsias adornam e embelezam desde a entrada da pousada até os caminhos que levam aos chalés.

Um lago de aproximadamente 50 metros de cumprimento, que passa em frente a alguns dos chalés, confere um charme todo especial ao lugar, também cercado por hortênsias de cores vibrantes. Tem até barquinho de madeira, a remo, para fazer um passeio romântico de uma extremidade à outra. Difícil não se lembrar de Veneza.

Uma pequena ponte, em formato de arco, liga os dois lados da pousada. Muitos hóspedes aproveitam para produzir muitas fotos na ponte, que à noite fica toda iluminada, dando mais um charme especial ao lugar.

Toda essa rusticidade e o cenário bucólico que faz lembrar as vilas europeias atraem casais de todos os lugares do Brasil para a produção de ensaios fotográficos. Muitos se hospedam para passar a lua de mel.

Chalés rústicos

Os chalés da Estalagem Spiller estão espalhados por uma área de 30 mil m² de pura natureza. As habitações têm entre 30m² e 40m² e podem acomodar de duas a quatro pessoas. São seis chalés e 10 apartamentos.

Alguns possuem banheira de hidromassagem individual e outros são equipados com banheira dupla. As paredes são em tijolinho à vista e o teto em madeira. Os chalés são equipados com TV com canais por assinatura e frigobar. Na parte superior há uma cama extra.

Um riacho que passa dentro da pousada emite um som tranquilizante das águas, o que garante boa noite de sono.

Fogueira e estrelas

A Estalagem Spiller é cercada por muito verde. Um ambiente propício para descansar, ler um livro, meditar e até fazer caminhadas. À noite os hóspedes podem aproveitar um amplo espaço ao ar livre, com varal de luzes e espreguiçadeiras, para acender uma fogueira, degustar um bom vinho e observar as estrelas. A pousada possui uma carta de vinhos para a ocasião.

Por falar em caminhada, a estalagem é cercada por uma trilha de fácil acesso, sem nenhum grau de dificuldade, para que os hóspedes possam aproveitar e fazer caminhadas após o café da manhã, em contato direto com a natureza.

O café da manhã (incluído na diária), inclusive, é servido em um salão do prédio principal da pousada. Das janelas é possível degustar as iguarias fresquinhas, como pães, bolos, queijos, doces, etc, observando a natureza e os pássaros. Fazem parte do desjejum opções de sucos, iogurtes, frutas da estação e como em toda boa pousada mineira, pães de queijo.

Aproveite a permanência no salão do café da manhã para visitar outra dependência do prédio. Uma sala de jantar decorativa, em estilo colonial, com mesa de vidro, cadeiras feitas em madeira e tecido semelhante a alcântara, e uma lareira. No entorno da mesa há quadros e objetos de cerâmica e até um telefone antigo de discagem. Uma verdadeira viagem no tempo.

Não se assuste se ao sair do café da manhã você se deparar com alguns esquilos, que ficam na espreita de algum hóspede servir amendoins. Ao contrário da maioria, os esquilos que “moram” na pousada estão acostumados a conviver com os hóspedes. São dóceis e brincalhões. Eles inclusive gostam de acompanhar alguns visitantes pelos caminhos que cruzam a estalagem. Jacus e tucanos também vivem nas redondezas.

ESTALAGEM SPILLER

Endereço: Rua Cedrus Libani, 1.111 | Distrito de Monte Verde | Camanducaia (MG)

Telefone: (35) 3438-1648 (Central de Reservas funciona das 8h às 22h)

E-mail: [email protected]

Informações: www.estalagemspiller.com.br

Instagram: @estalagemspiller