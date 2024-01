Ex-Flamengo de Guarulhos, Vinícius Caveira acerta com o tradicional América de Rio Preto

Após o torcedor matar a saudade do futebol com o início da Copa São Paulo de Futebol Júnior, maior torneio de categorias de base do Brasil, os campeonatos profissionais também voltam à pauta no país do futebol e um guarulhense estará em destaque no Campeonato Paulista da Série A-4: trata-se de Vinícius Caveira, ex-Flamengo de Guarulhos, que acertou com o tradicional América de São José do Rio Preto.

“As expectativas que tenho com a camisa do América são as melhores possíveis. É um time de camisa pesada e é uma honra fazer parte deste grupo. Se Deus quiser vamos alcançar os objetivos do clube para a temporada de 2024”, disse o guarulhense Vinícius Caveira, recém-chegado ao clube.

O acerto com a equipe de São José do Rio Preto, que disputará o quarto nível do futebol do Estado de São Paulo, acontece após o encerramento do vínculo com o Flamengo de Guarulhos, equipe em que agradece o período que vestiu a camisa do Corvo. “O Flamengo de Guarulhos tem enorme importância na minha vida. Passei mais de três anos defendendo as cores do time. Foi o clube que me abriu as portas, sou eternamente grato a todos que fizeram parte deste processo”, relembra e agradece o atacante.

A marca do artilheiro

Vinícius Caveira se apresentou ao América na terça-feira (16). No dia seguinte já encarou um amistoso contra o Votuporanguense, time que disputa a Série A-3 do Campeonato Paulista. Além de o América conseguir a vitória por 2 a 1, o atacante guarulhense deixou sua marca, fazendo o gol da vitória de sua nova equipe.

“Fiquei muito feliz pela vitória, pelo desempenho da equipe e, claro, pelo meu gol. Chegar aqui fazendo gol é importante, me motiva muito mais a trabalhar e buscar ainda mais gols para sempre poder ajudar o nosso time”, finaliza Vinícius Caveira.

A estreia oficial do guarulhense Vinícius Caveira será neste sábado (27), às 15 horas, no estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto, quando o América recebe o União Barbarense pela primeira rodada do Campeonato Paulista Série A-4. O jogo terá transmissão do YouTube Futebol Paulista.