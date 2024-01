Família relembra como Bia e seus pais começaram a vender frutas na feira

A mãe de Bia relembrou como ela e a família realizavam as vendas de frutas na feira e contou que o jeito único da filha conseguia fidelizar os clientes o os cativar. Apesar da vida sofrida, todos eles eram muito compromissados com às vendas e isso ajudava Bia a ter flexibilidade na agenda para realizar aulas de teatro e desfiles.



O início da comercialização das frutas foi nos anos 2000, quando sua mãe e o seu pai trabalhavam como caseiros em um sítio em Guarulhos e as plantações deram oportunidade de aumentar a renda da casa.



Ela conta que o morango que se tornou a fruta predileta da guarulhense e também o emoji que a representa dentro do programa, por conta do significado, já que durante a pandemia foi a fruta que conseguiu manter as vendas ativas.



Em risadas, Aricelina Reis mãe de Beatriz, finalizou dizendo que chegou a pensar que a filha teria algo de diferente na infância, mas foi tranquilizada por exames e profissionais que estava “tudo certo” com a vendedora.

